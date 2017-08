O atitudine sănătoasă, care place

Am şi uitat de când un antrenor aflat pe banca unei echipe de fotbal arădene din primele trei eşaloane a avut „tupeul” de a-şi asuma lotul de jucători şi obiectivul. Nu mai departe de sezonul trecut, când Laurenţiu Roşu „inventa” scuze pe bandă rulantă pe banca UTA-ei.

Miercuri, la prima conferinţă de presă de la venirea la Arad, antrenorul Adrian Mihalcea a arătat că se poate şi altfel. Atitudinea sănătoasă, hotărâtă, obiectiv asumat. Acestea au fost coordonatele discursului tehnicianului utist.

Mergem la victorie

„Avem parte de un început în forţă, întâlnim o contracandidată la promovarea în Liga 1. Îi simt pe băieţi concentraţi, conştienţi că vor avea un meci dificil, dar mergem la victorie. Vrem să ne impunem jocul şi să fim eficienţi. Chiar dacă ei au de partea lor omogenitatea celor doi ani în care au jucat împreună, experienţa este de partea noastră. Nu ne temem, nu avem de ce, suntem UTA şi vrem să promovăm” – a spus Adi Mihalcea.

A treia oară, cu noroc

Primul căpitan de echipă, din cei trei desemnaţi de antrenorul utist, Marius Curtuiuş, a vorbit despre rămânerea la Arad şi jocul cu Chindia, de sâmbătă, ora 11: „Nu am spus nimănui că vreau să plec de la UTA. Am fost liber de contract, am aşteptat oferta conducerii, aceasta a venit şi mă bucur că am rămas la Arad. Îmi doresc enorm să promovăm în al treilea meu sezon în alb-roşu. Cât despre jocul de la Târgovişte, întâlnim o echipă cu care mereu am avut meciuri grele, dar vrem să debutăm cu dreptul”.

Recepţie pe 9 august

În altă ordine de idei, să spunem că clubul UTA organizează miercuri, 9 august, ora 19, la Sala de Evenimente „Biavati” (Calea Zimandului FN) o recepţie care include o conferinţă de presă, discuţii şi fotografii cu jucătorii şi staff-ul echipei şi un cocktail. Suporterii au acces pe bază de abonament, clubul asigurând transportul cu autocarul din staţia Podgoria-Catedrală. Abonamentele se pot cumpăra de la sediul clubului (Calea Victoriei nr. 20) până vineri, între orele 17-20 şi sâmbătă, între orele 10-13. De asemenea, se vor putea achiziţiona abonamente (150 lei) şi la „Biavati”, de la ora 18,30, în ziua Recepţiei.