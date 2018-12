O bizară înregistrare video publicată de Kevin Spacey, vizualizată de peste 4,5 milioane de ori în primele 24 de ore

Luni seară, Kevin Spacey a publicat pe platforma de micro-blogging Twitter o înregistrare video, cu titlul “Let Me Be Frank” (“Lăsaţi-mă să vorbesc cu francheţe” sau “Lăsaţi-mă să fiu Frank”, aluzie la rolul jucat în serialul “House of Cards”), prin care a pus capăt unui an de tăcere.

Într-un monolog livrat cu tonul lui Frank Underwood, personajul său din producţia Netflix “House of Cards” – care, între timp, după acuzaţiile de abuzuri sexuale care i s-au adus actorului, a fost omorât de scenarişti -, Spacey (care poartă un şorţ cu mici Moş Crăciuni) spune: “Bineînţeles că unii cred orice şi au aşteptat cu răsuflarea tăiată ca eu să mărturisesc că sunt vinovat; ei mor de nerăbdare ca eu să declar că tot ce spun ei este adevărat şi că am primit ceea ce am meritat… Cu siguranţă, nu voi plăti un preţ pentru ceva ce nu am făcut”.

“Foarte curând, veţi cunoaşte întreg adevărul”, mai spune actorul premiat cu Oscar.

La ora publicării acestei ştiri, clipul fusese vizionat deja de 6.719.747 de ori pe platforma YouTube, unde a fost distribuit de pe contul de Twitter al actorului.

Pe contul de Twitter, clipul a primit 41.000 de like-uri în primele 24 de ore.

Compania Netflix nu a făcut niciun comentariu privind acest videoclip.

Kevin Spacey a fost pus sub acuzare pentru agresarea sexuală şi vătămarea corporală a fiului minor al unei prezentatoare a postului american Boston TV, iar aceasta este prima sa inculpare de când cariera de actor i-a fost distrusă de acuzaţii de abuzuri sexuale săvârşite asupra unor bărbaţi.

Incidentul ar fi avut loc în 2016, într-un restaurant din Nantucket, potrivit site-ului Associated Press.

Spacey, în vârstă de 59 de ani, este programat la o primă audiere pe 7 ianuarie 2019, la o instanţă din Nantucket, unde trebuie să răspundă acuzaţiilor de vătămare corporală şi agresare sexuală, a anunţat procurorul districtului Cape and Islands Michael O’Keefe, într-un comunicat emis luni.

Spacey riscă o pedeapsă de până la cinci ani de închisoare dacă va fi găsit vinovat.