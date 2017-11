O campioană pe zi, azi Viitorul U11

După ce am făcut cunoştinţă cu CS Ineu Under 15 şi AFC UTA Under 13, de această dată vom cunoaşte speranţele de la ACS Viitorul Arad Under 11: Miţă Steleac, Marius Hudişteanu, Patrick Pavel, Mario Roman, Răzvan Olăroiu, Iannis Sas, Viorel Roşu, Rareş Narsesovici, Gabriel Szoke, Cătălin Goia, Iannis Varga, Luca Stretcu, Luca Bădoiu, Răzvan Joldea, Laurenţiu Rus, Fabian Vasiliu, Robert Crasta, David Delezsan, Alexandru Ilieş, Tudor Neamţu, Denis Dorubeţ, David Nicodin, Darius Iacob, Corin Butişanu, Joshua Bistrean. Antrenori: Norbert Josza şi Flavius Pavel.