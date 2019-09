O crimă și sute de abuzuri în Arad

Din acest punct de vedere, Aradul pare un oraș destul de sigur. Mai toate crimele, puține la număr, care au avut loc de-a lungul anilor în municipiu sau în județ au fost comise de către soți, concubini sau alți membri ai familiei. În schimb, violențele în familie sunt mai multe, iar lupta autorităților împotriva acestor fapte trebuie întețită, acum mai mult ca oricând. De altfel, singura crimă care a avut loc în orașul nostru, în primele șase luni ale acestui an, a fost comisă de către un soț împotriva soției, femeia având vârsta de 38 de ani. Desigur, vă amintiți crima abominabilă din luna februarie, de pe Calea Aurel Vlaicu. Femeia și-a găsit sfârșitul sub o tornadă de aproximativ 30 de lovituri de cuțit venite din mâna soțului. Nici acesta nu a supraviețuit: el s-a aruncat de la etajul nouă al apartamentului în care a avut loc crima după ce și-a dat seama, probabil, ce a făcut. Și pentru că vorbim de violențe în familie, statisticile arată că acestea se îndreaptă exclusiv împotriva femeilor, însă în unele cazuri, rare e drept, victime au căzut și părinții vârstnici, aceștia fiind supuși agresiunilor verbale și fizice de către copiii lor. Cifrele puse la dispoziție de Inspectoratul de Poliție Județean Arad arată că numărul faptelor de violență în familie creşte de la un an la altul.

Dacă în primele șase luni ale anului trecut, în județul nostru, s-au înregistrat 246 de asemenea fapte, în aceeași perioadă a acestui an numărul a ajuns la 264. Însă în lupta împotriva violenței în familie, polițiștii au primit un ajutor atât de mult așteptat: ordinul de protecție provizoriu. Nu există zi fără ca polițiștii arădeni să nu emită un astfel de act pe numele concubinilor sau soților deveniți violenți cu femeile din viața lor. În ceea ce privește crimele care au avut loc în județul Arad, în primele șase luni ale acestui an au avut loc două asemenea fapte, victime fiind doi bărbați, unul de 52 de ani, celălalt de 73 de ani, în timp ce anul trecut – în aceeași perioadă – au avut loc trei crime, victime fiind toate de sex feminin, în vârstă de 31, 23 și 16 ani. Tot anul trecut, în municipiul Arad, în primele șase luni, a avut loc o singură crimă, victima fiind un bărbat în vârstă de 62 de ani.