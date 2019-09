O elvețiancă, favorită la ITF Arad!

Tenismena Conny Perrin, componentă a echipei Elveției de Fed Cup, este principala favorită a turneului de tenis Trofeul „Ilie Năstase”, care se va disputa între 13-22 septembrie, la Arad.

Trecut la un alt nivel, având în premieră premii de 25.000 de dolari, ITF Arad atrage în acest an jucătoare bine clasate în ierarhia mondială. Cel mai elocvent exemplu este elvețianca Conny Perrin, ocupantă a locului 187 WTA, fost număr 134 mondial, principala favorită a turneului ce are loc la Activ Club. Tenismena din „Țara Cantoanelor” a bifat în acest an toate cele patru turnee de Grand Slam, cel mai lung parcurs avându-l la Roland Garros, unde le-a depășit pe Arina Rodionova și Ana Bogdan, fiind eliminată în turul decisiv al calificărilor de către japoneza Kurumi Nara.

În cariera sa, Perrin a cucerit 12 titluri ITF de simplu, trei dintre ele la turnee cu premii de 25.000 de dolari, și 21 de trofee la dublu.

De remarcat că elvețianca a avut prioritate patru în ceea ce privește turneul gândit de către Anela Freer, însă a preferat Aradul în dauna unor competiții ITF din: Serbia, Marea Britanie, Franța sau Italia, care se dispută în aceeași perioadă.

Turneu de pre-calificări

Organizatorii ITF Arad au hotărât să organizeze în acest an și un turneu de precalificări, pentru jucătoarele care nu au reușit să pătrundă pe tablourile de calificări sau pe cel principal. Acesta va avea loc între 13-14 septembrie, urmând ca primele două clasate să primească wild-card pe tabloul de calificări, unul format din 48 de poziții.

Pun umărul

Ediția cu numărul XV este organizată de către CS TenisFan Arad (președinte Anela Freer), în colaborare cu Federația Română de Tenis, Fundația Alber, Consiliul Județean Arad, care prin Centrul Cultural Județean Arad a aprobat un proiect în valoare de 100.000 de lei. Parteneri ai Trofeului „Ilie Năstase” 2019 sunt: Helvetica Milk Pecica, UAV Arad, DJTS Arad, CSM Arad, Glass West, Letra Set, Taxi Verbiță și Bulevard Print.

Turneul – cel mai important din țară după WTA-ul din Capitală – face parte din Circuitul World Tennis Tour, intrarea spectatorilor la eveniment fiind gratuită.