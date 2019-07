O familie care a cumpărat o casă de la avocatul Adelin Vlai trăieşte drama vieţii

Este vorba despre familia Brânzaş, Cosmin şi Ligia, care, în luna mai a anului 2016, şi-au cumpărat o casă în Vladimirescu, pe strada Libertăţii, la numărul 11. Partea cea mai interesantă este că persoana de la care cei doi au cumpărat casa este nimeni altul decât Adelin Vlai, avocatul reţinut de DNA pentru trafic de influenţă. Povestea familiei Brânzaş a căpătat, însă, accente grave imediat după ce procurorii au demarat acţiunea penală împotriva avocatului Adelin Vlai.

Casa lor a fost călcată, în prima fază, de anchetatori, aceştia greşind adresa, dar şi de o persoană care a dorit să se răzbune pe Vlai.

Povestea ne-a fost relatată chiar de către Cosmin Brânzaş (ne)fericitul proprietar al imobilului din Vladimirescu: „în luna mai a anului 2016 am achiziţionat casa în care locuim de la avocatul Vlai Adelin George. În data de 21 iunie 2017, în jurul orei 18:00, am fost vizitaţi de o echipă de la DNA Timişoara care avea ordin de percheziţie emis pe numele Vlai Adelin George la adresa la care noi locuim. I-am comunicat doamnei procuror că numitul Vlai Adelin George nu mai locuieşte la această adresă din anul 2016, prezentându-i actul de vânzare-cumpărare prin care am dobândit imobilul. În dimineaţa zilei de 25 iunie 2017, la ora 4:00, în timp ce dormeam, am fost treziţi brusc de nişte bubuituri şi de gălăgie. În momentul în care am deschis fereastra să vedem ce se întâmplă, un bărbat cu cagulă neagră pe faţă s-a urcat pe gardul casei şi a ameninţat că ne dă foc la casă şi ne omoară pe toţi, spunând că acum ştie unde locuieşte Adelin, făcând referire doar la numele de Adelin Vlai. Noi i-am spus că Adelin nu mai locuieşte aici de un an de zile. Ameninţările însoţite de un limbaj licenţios au continuat preţ de 3-4 minute, timp în care am încercat să îl convingem pe bărbatul mascat că Adelin nu mai locuieşte la această adresă. Ulterior, individul s-a dat jos de pe gard şi a plecat”.

Geamuri sparte

Speriaţi de întâmplare, cei doi soţi Brânzaş au sunat la numărul de urgenţă 112, iar la domiciliul lor a ajuns un echipaj de poliţie din Vladimirescu. „Aceştia s-au mobilizat şi au plecat în căutarea suspectului, însă fără rezultate”, ne-a mai declarat Cosmin Brânzaş. Dar zorii zilei de duminică au scos la iveală faptul că persoana cu cagulă nu s-a rezumat doar la ameninţări şi injurii. „În jurul orei 9:30 am observat faptul că geamul şi roleta de la casă sunt sparte în două locuri, moment în care am sunat din nou la poliţia din Vladimirescu. Un echipaj s-a prezentat la faţa locului, s-au făcut măsurători şi ne-au chemat la declaraţii”, spune proprietarul casei din Vladimirescu. În imaginile surprinse chiar de către păgubiţi, se vede faptul că geamul şi roleta au fost lovite violent cu bucăţi de pavaj, pietre care au provocat pagube, geamul urmând să fie înlocuit. În prezent, sesizarea se află în stadiul de cercetări.

Vlai nu mai stă acolo!

Cei doi membri ai familiei Brânzaş ne-au rugat ca, prin intermediul acestui material de presă, să atragem atenţia tuturor celor interesaţi într-un fel sau altul de Adelin Vlai asupra faptului că avocatul nu mai stă acolo. „Dorim să mulţumim poliţiei din Vladimirescu pentru colaborare şi implicare şi, totodată, să anunţăm pe toată lumea că domnul Vlai Adelin George, arestat la domiciliu, nu locuieşte la adresa Vladimirescu, strada Libertăţii, numărul 11”, spune Cosmin Brânzaş. Aşadar, toţi cei care îl caută, din diverse motive, pe avocat ar trebui să îşi actualizeze baza de date şi să îi lase în pace pe cei din familia Brânzaş.