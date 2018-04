O femeie a decedat după ce motorul unui avion a explodat în timpul zborului, în America

Avionul aparţinând companiei Southwest Airlines, cu 149 de persoane la bord, s-a depresurizat după ce motorul a cedat la o altitudine de circa 10.000 de metri. Măştile de oxigen au coborât, iar pasagerii cuprinşi de panică au transmis celor dragi şi pe reţelele de socializare mesaje în care au scris că trăiau ultimele clipe din viaţă.

Persoana care a decedat a fost grav rănită când a fost parţial trasă afară din avion după ce unul dintre geamuri a fost spulberat în urma depresurizării cabinei, conform informaţiilor publicate pe conturile pasagerilor.

Femeia a fost ţinută şi trasă înapoi în avion de ceilalţi pasageri. Şapte persoane au fost tratate pentru răni minore

Sursa: Agerpres

Foto: NY Daily News

TERRIFYING: Video from inside a Southwest Airlines plane shows passengers securing oxygen masks after an engine reportedly exploded. Several injuries have been reported. MORE: https://t.co/s2TtP2uUIp

Video shows what appears to be a blown-out window and shredded engine on Southwest Flight 1380 at Philadelphia International Airport.

The plane landed after crew reported damage to one engine, as well as the fuselage and at least one window, the FAA says https://t.co/S0fIVjSWHA pic.twitter.com/YI5kArjBvh

— CNN (@CNN) 17 aprilie 2018