O importantă delegaţie din Fujian în vizită la CCIA Arad

În cadrul întâlnirii a fost semnat un acord de parteneriat între CCIA Arad şi guvernul poporului din Nan’an City, privind cooperarea între cele două regiuni. Parteneriatul prevede: schimb de informaţii în domeniul economic, tehnologic şi cel al investiţiilor şi afacerilor.

„Este o oportunitate deosebită pentru Arad să poată relaționa direct cu reprezentanţi ai mediului de afaceri a uneia dintre cele mai importante puteri ale economiei mondiale. În județul nostru există 42 de firme cu capital chinez, Aradul fiind mult în urma altor județe, unde investițiile chinezești totalizează zeci de milioane de euro. Este un moment important în relațiile cu acest stat care jalonează ritmul economiei mondiale și care poate însemna pentru Arad o infuzie de tehnologie și de capital”, a declarat președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură a județului Arad, arh. Gheorghe Seculici.

Delegația oficială

Din delegația oficială chineză au făcut parte: Wang Tianming, Director-General of the Foreign Affairs Office of Fujian Provincial People’s Government; Chen Guolong, Deputy Director-General of the Department of Education of Fujian Provincial People’s Government; Chen Guoquan, Division Director of the Foreign Affairs Office of Fujian Provincial People’s Government; Wen Jinhui, Director-General of the Foreign and Overseas Chinese Affairs Office of Quanzhou Municipal People’s Government; Zhang Xiaohong, Vice Mayor of Nan’an City, Quanzhou; Liu Yanyan, Staff Member of the Foreign Affairs Office of Fujian Provincial People’s Government; Huang Changyuan, Vice Chairman and General Manager of Fujian Minfa Aluminium Inc.; Chief Supervisor of Nan’an Silk-Road Home Design Industry Co., Ltd; Executive Vice Chairman of Nan’an Silk-Road Home Design Industrial Association; Wang Yingzhu, Quanzhou Shunfa Stone Industrial Co., Ltd, Member of Home Design Industrial Association; Xiao Junyan, General Manager of Quanzhou Fire-control Equipment Co., Ltd; Honorary Chairman of Nan’an City Cross-border E-commerce Association; Vice Chairman of Nan’an Silk-Road Home Design Industrial Association; Huang Huibo, Chairman of Fujian Yihui Group Co., Ltd (Industry: Real Estate and Engineering Construction); Chen Xiaoyan, General Manager of Quanzhou Zhongrong Curtainwall & Decoration Co., Ltd; Member of Nan’an Silk-Road Home Design Industrial Association; Wu Liling, Chairman of Fujian Meifu Environmental Protection Technology Co., Ltd; Hong Shuzhen, General Manager of Fujian Teci Porcelain Bathroom Accessories Industrial Co.,Ltd; Member of Nan’an Silk-Road Home Design Industrial Association; Guo Xiaoping, Chairman of Quanzhou University of Information Engineering.