O lecţie de voinţă, apreciată la Consiliul Judeţean

De această dată, a venit rândul Marei Oprea, fetiţa de 16 ani cu sindromul Down, care participă la competiţii sportive şi ne face mândri. „Am fost impresionat de Mara, de povestea ei şi de modul în care încearcă să progreseze, să se autodepăşească. În acelaşi timp, sunt impresionat de activitatea extraordinară pe care o desfăşoară părinţii grupaţi în asociaţia Integra, de iubirea şi solidaritatea de care dau dovadă, de puterea pe care o au de a îngriji şi de a integra copiii cu sindromul Down în societate. Am acordat diploma «Arădeni cu care ne mândrim» Marei Oprea pentru lecţia de voinţă pe care ne-o dă tuturor. În acelaşi timp vrem să atragem atenţia societăţii arădene cu privire la soarta copiilor cu sindrom Down şi asupra activităţii părinţilor care vor să le ofere o activitate socială cât mai bună”, a spus Sergiu Bîlcea, vicepreşedintele Consiliului Judeţean, cel care i-a înmânat diploma Marei Oprea.