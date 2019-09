O „leoaică” sub tricolor!

ARAD. Noul antrenor al echipei de fotbal feminin AC Piroş Security, Florin Bugar, este şi selecţionerul lotului naţional Under 19. Impresionat de calităţile jucătoarei Melisa Olariu, tehnicianul a convocat-o pentru jocurile din cadrul preliminariilor Campionatului European Under 20, al cărui turneu final are loc în vara anului viitor în Georgia.

Pentru a ajunge acolo, junioarele tricolore trebuie să se claseze pe unul din primele două locuri în turneul din Macedonia, într-o grupă cu ţara gazdă, Slovacia şi Franţa. Urmează apoi Turul de Elită, unde se vor împărţi „biletele” pentru europeanul feminin de junioare. Despre mijlocaşul prim-divizionarei Piroş Security, Melisa Olariu, să spunem că a început sportul rege la vârsta de 6 ani la Semlac, într-o grupă de băieți pregătită de Dorin Pei și este parte importantă a formației arădene înființată de Pavel Piroș încă din vara lui 2016. Pe atunci, talentata fotbalistă avea doar 14 ani, iar acum se bucură de prima sa convocare sub tricolor.