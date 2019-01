O masă caldă pe zi pentru sute de elevi

Programul guvernamental „Masa caldă în școli” pare să se transforme în unul local, pentru că finanțarea promisă la București nu a mai ajuns în teritoriu. În acest an școlar, elevii singurei școli din Arad incluse în program – Școala Gimnazială „Ilarion Felea” – nu au beneficiat de mese calde. Asta până ieri, când municipalitatea a relansat programul asigurând banii necesari din bugetul local. Astfel, aproape 400 de copii ai școlii vor mânca la cantina inuagurată anul trecut.

Fără norme metodologice

Viceprimarul Călin Bibarț a declarat, marți, că Guvernul a întârziat alocarea fondurilor în condițiile în care reglementările cu privire la acest program au apărut abia în noiembrie 2018. Astfel, Primăria Arad a decis să finanțeze mesele calde pentru elevi, iar ulterior să recupereze sumele.

„Pentru că normele reglementau finanțarea doar pe an școlar, practic din toamnă nu a mai putut fi continuat programul. Legislația a fost completată abia în noiembrie, când s-a decis ca finanțarea să fie pe an calendaristic, pentru a nu mai fi întreruperi. Din păcate, Ministerul Educației nu a dat și normele metodologice, care ar fi trebuit să apară în 30 de zile, dar noi nu am mai așteptat și am început să servim masa caldă copiilor finanțând programul din bugetul local, în speranța că Guvernul se va ține de cuvânt și va aloca fondurile promise”, a spus Bibarț.

Investiție

Masa caldă asigurată elevilor este în limita a 10 lei pe zi, iar bugetul necesar programului pentru școala din Arad este de aproape 600.000 de lei în 2019.

Anul trecut, municipalitatea a investit peste 350.000 de lei în amenajarea unei cantine la „Ilarion Felea”. Cantina este una de tip mobil, construită din containere, și este amplasată în curtea școlii, având 25 de mese cu 100 de scaune, astfel că elevii servesc masa în patru ture. Mâncarea este preparată și servită de către angajați ai Cantinei Municipale Arad, aflată sub autoritatea Primăriei.

Se reduce abandonul

Școala „Ilarion Felea” este situată într-o zonă cu multe familii defavorizate, motiv pentru care, de-a lungul anilor, absenteismul și abandonul școlar de aici au fost printre cele mai mari înregistrate în județ. „Acest program pilot a îmbunătățit prezența la școală a copiilor în perioada în care a funcționat. Sperăm ca prin acest ajutor oferit familiilor, părinții să-și determine copiii să fie prezenți în fiecare zi la cursuri”, a declarat directorul școlii, Sofia Mladin.