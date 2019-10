O noapte în care Teba a fost, din nou, liberă

Arad. Un cap strâns de o menghină, o betonieră în plină acţiune, măcinând alte capete, un imens perete cu detalii industriale verzi, un teren negru cu vegetaţie abundentă pentru meditaţii, alte câteva părţi dintr-un întreg care nu mai e de mult întreg şi care şi-au căpătat independenţa prin extrem de multe detalii, o poveste cu ochi, şi bani, şi nori, nişte paşi mari, uneori foarte negri, o lucrare doar din simţuri, câteva reacţii la atingeri suave, alte câteva instalaţii şi maşinării, câteva proiecţii, câţiva oameni cu capul în jos, o poveste despre relaxare, una despre infinit. Doar câteva dintre operele de artă pe care ai avut şansa să le vezi şi să le interpretezi cum vrei şi cum crezi în singura noapte dedicată în totalitate artei, cea de vineri: Noaptea Albă a Galeriilor.

Totul a debutat la Teba, când halele de acolo au devenit din nou libere, aşa cum se întâmpla acum câţiva ani, când am trăit pentru un timp (și ce frumos am trăit) cu impresia că Aradul va deveni, într-un final, un oraş cultural. Teba a murit încet, în mai puţin de trei ani, după câteva evenimente prea frumoase pentru un oraş prea trist (Art Encounters, Particles, KineDok, Filmtettfeszt, kinema ikon), sub bagheta magică a tinerilor de la CitiZenit. Uşor, din varii motive, asupra cărora vom reveni poate altă dată, entuziaştii de la CitiZenit şi-au mutat elanul în alte oraşe, iar Aradul a rămas abandonat parcă din punct de vedere cultural.

Vineri, 11 octombrie, însă, artiștii și-au întors fața spre Teba și au redeschis două dintre halele atât de ofertante pentru ei și pentru viața culturală a oraşului, cu ocazia evenimentului „Teba Libre”, poate cea mai consistentă parte a Nopții Albe a Galeriilor, organizată ca de fiecare dată la noi în oraș de GMMC (Grupul pentru Management și Mediere Culturală), cei care încă nu au obosit de tot în Arad.

Pe Splaiul Mureșului, vineri, şi-au dat întâlnire artiştii, iubitorii artei şi muzicii, pentru a admira operele a nouă artişti – Diana Serghiuță, Anamaria Șerban, Laurian Popa, Petru Lucaci, Rudolf Kocsis, Iosif Stroia, Dumitru Șerban, Cosmin Moldovan şi Adrian Sandu, expoziţie curatoriată de Călin Dan. Iar Noaptea Galeriilor de abia atunci a început, căci după nebunia de la Teba, a urmat provocarea robotică a kinema ikon de la Muzeul de Artă (în fapt inaugurarea Media Art Festival MAFA6/ dig:it), unde 27 de tineri artişti s-au întrecut în senzaţii, totul coratoriat de neobositul Călin Man, oferta caldă a atelierele artiştilor plastici arădeni Adrian Sandu şi Bogdan Țigan, secretele de la atelierul kinema ikon de la Muzeul Județean, expoziţiile de la Galeriile de artă Alfa și Delta, cea de la Cafeneaua literară Joy’s, a artistul Alex Halka, dublată de muzică mixată ce i-a scos parcă pe toţi tinerii pe balconul Casei Hirschl, pentru ca totul să se încheie, târziu în noapte, tot la Halele Teba, cu un party al artiștilor Alex Halka și Vlaicu Golcea.

A fost o noapte printre altfel de nori, altfel de cer, cu totul alte senzaţii, alte proiecţii, cu pereţi giganţi cu detalii industriale, cu tradiţii sugerate, cu provocări pe faţă, cu detalii de desenator înnăscut, cu tranzistori, bobine, condensatori, cu triciclete de plimbat prin muzeu şi cu muzică de ascultat pentru suflet.