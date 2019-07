O nouă groapă de gunoi în Alfa

ARAD. Am fost contactați pe adresa redacției Jurnal arădean/www.aradon.ro de către un arădean ce locuiește în cartierul Alfa şi care vizitează frecvent zona cuprinsă între Pădurea Ceala și cartierul Alfa. Acesta a văzut cum, sub ochii lui, zi de zi, vreme de două săptămâni, începe să se adune foarte mult gunoi, la aproximativ 500 de metri de cartier. Ne-am deplasat pe teren pentru a ne convinge cu ochii noștri.

Groapa de gunoi de după tufe

Am intrat pe drumul ce duce spre strada Mărului, iar imediat după colțul Cimitirului Pomenirea am luat-o la dreapta, paralel cu cimitirul. La un moment dat, după nici 100 de metri, drumul face la stânga printre vegetația destul de înaltă. Şi încet, încet au început să apară grămezi răzlețe de gunoi, moloz în principal. Puțin mai încolo, spre vechea cărămidărie însă au început să apară grămezi din ce în ce mai mari și gunoi tot mai diversificat. Am putut vedea canapele, multe PET-uri de plastic și sticlă spartă, un vas de toaletă, o mască de autoturism, alte canapele și fotolii și mult mai mult moloz, cărămizi, țiglă spartă și plăci de zbociment, fie în saci, fie aruncați pur și simplu peste tot în jurul drumului.

Și-au aruncat actele pe câmp

Ne-am continuat drumul și puțin mai jos am găsit o grămadă și mai mare de dulapuri sparte, foarte mult gunoi menajer, foarte multă hârtie și cartoane, dar și plastic. Arădeanul ne spune că erau foarte multe acte de contabilitate acolo și că presupune că ar fi vorba de o societate comercială care s-a scăpat de ele cu tot cu dulapuri. În urmă cu câteva zile, cineva i-a dat foc acestei grămezi care a ars, spune el, aproape două zile încontinuu. Între foile arse am văzut și noi că este vorba de actele unei firme, acte care datează în principal din anul 1995.

Groapă nouă, în două săptămâni

Am realizat pentru arădenii interesați de acest articol mai multe fotografii, dar și un material video, din care se vede foarte clar cât de mult gunoi este aruncat în acest loc, atenție, de doar două săptămâni de zile. Din păcate, conform celor declarate de arădeanul care ne-a contactat, zi de zi, se adună tot mai mult gunoi. După ce am fost pe teren, ne-am dat seama că este foarte ușor să scapi de gunoi aici, deoarece vegetația abundentă îi maschează pe cei care vin să își arunce gunoiul.

De 10 ani, dezastru ecologic la Homoc

Cât despre dezastrul ecologic de dincolo de autostradă, mai exact de la Balta Homoc, zona cuprinsă între autostradă, strada Mărului, Pădurea Ceala și Cimitirul Pomenirea, acestea e situat în apropiere. Dar despre problemele de aici într-un alt material. Acolo, lucrurile stau cu totul altfel. Zona dintre bălți este pur și simplu acoperită de gunoi. Grav este că autoritățile cunosc fenomenul de ani de zile. Dar nu s-a făcut încă nimic. Există acum câteva planuri de revitalizare a zonei, dar lucrurile par să se miște încet spre foarte încet.