O nouă premieră la Arad!

Cea mai mare provocare intr-un cartier nou este integrarea lui in circuitul utilităților publice, astfel incat fiecare casa sa aiba utilitati complete (apa, gaz, curent, canalizare), prin contracte independente cu companiile de utilitati.

Saptamana trecuta, Via Carmina a finalizat predarea tuturor utilitatilor catre companii, devenind singurul cartier nou din Arad, care a reusit acest obiectiv.



“Suntem bucurosi ca am reusit sa devenit primul si singurul cartier nou din Arad cu utilitati complete si predate, un cadou de sfarsit de an pentru locatarii Via Carmina.

Insa, acest obiectiv a fost o munca de echipa impreuna cu partenerii nostri.

Apreciem eforturile companiilor de utilitati care au preluat retelele de apa, gaz, canalizare si dorim sa le multumim pentru buna colaborare din toti acesti ani.

De asemenea, multumim in mod special Primariei Vladimirescu, mai ales ca impreuna cu ei avem inca un mare proiect in 2019, constructia unei intersectii moderne la intrare in Via Carmina, proiect care depinde de sprijinul Primariei Vladimirescu in ceea ce priveste o parte din teren si autorizarile. Dar, in nenumarate randuri, d-l Primar ne-a asigurat de acest sprijin.

Utilitatile independente inseamna un confort ridicat pentru cei care locuiesc in Via Carmina si, in 2019, avem multe proiecte menite sa urce si mai mult confortul, pentru a ajunge la cel mai mare nivel din Arad” au declarat reprezentantii Via Carmina.

Reamintim ca Via Carmina va construi prima intersectie realizata din resurse proprii, o initiativa care poate fi model pentru dezvoltatorii din sectorul rezidential.