O poveste veche… un nou inceput!!!

AMIRAL EVENTS & STYLE este numele nou care arata primul pas spre schimbarea salonului de evenimente din locatia splendida : STRANDUL NEPTUN !!!

Stiati ca exista o specie de fluture frumos colorat pe nume AMIRAL ?

Asa cum in natura omida trece printr-o transformare spectaculoasa pentru a deveni o splendoare de fluture, asa noi am creat pentru dumneavoastra o locatie unde sa va simtiti intr-adevar special.

AMIRAL EVENTS & STYLE nu este doar un salon de evenimente, este partenerul dumneavoastra in fiecare mic detaliu al evenimentului pe care il sarbatoriti, noi venim cu toate serviciile de tip all inclusive iar voi trebuie doar sa va bucurati de fiecare clipa traita impreuna.

Va asteptam cu drag si devotament la salonul de evenimente AMIRAL EVENTS & STYLE Arad !

General manager, Dorin Pop: 0722384960

Facebook: https://www.facebook.com/amiralevents.ro/