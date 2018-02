O primă condamnare în dosarul „Mită în universitate”

Unul dintre profesorii universitari anchetaţi pentru luare de mită şi-a primit pedeapsa. Lucian Păiuşan, căci despre el este vorba, a fost condamnat la doi ani şi şase luni de închisoare cu suspendare de către Tribunalul Arad. Cadrul didactic a intrat sub lupa legii în vara anului 2017, când procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au efectuat peste 100 de percheziţii în Arad, suspectând faptul că mai mulţi studenţi străini au plătit diferite sume de bani pentru a primi note bune la examene. Nu mai puţin de nouă cadre didactice au căzut atunci pe mâna anchetatorilor, unii dintre ei fiind arestaţi preventiv, alţii plasaţi în arest la domiciliu. Finele lunii ianuarie a acestui an a venit şi cu prima condamnare în acest caz. Lucian Păiuşan, cadru didactic, şi-a recunoscut fapta şi a colaborat cu anchetatorii, aşa că a beneficiat de „înţelegere” din partea judecătorilor. Drept urmare, a fost condamnat la doi ani şi şase luni de închisoare cu suspendare, cu un termen de supraveghere de trei ani de zile, pentru comiterea infracţiunii de luare de mită în formă continuată. În plus, va trebui să execute 90 de zile de muncă în folosul comunităţii în Vladimirescu.

Şi obligaţiile

Pe lângă pedeapsa cu suspendare, Păiuşan va trebui să respecte şi alte condiţii impuse de Tribunalul Arad, instanţa care a dat sentinţa. El va trebui să se prezinte la serviciul de probaţiune, să anunţe schimbarea locuinţei sau orice deplasare care va depăşi cinci zile. În plus, cât timp este sub supraveghere, Lucian Păiuşan va fi nevoit să urmeze un curs de pregătire şcolară ori de calificare profesională. Şi asta pentru că, potrivit deciziei Tribunalului Arad, el nu va mai avea dreptul de a fi cadru didactic timp de trei ani de zile de la rămânerea definitivă a sentinţei. În schimb, din pedeapsa dată pe numele lui, va fi dedusă perioada în care a fost reţinut, dar şi cea în care a fost arestat la domiciliu. Vorbim aici despre o perioadă totală de aproximativ o lună de zile. Mai mult, instanţa a dispus confiscarea de la inculpat a sumei de 1.850 de euro pe care a primit-o cu titlu de mită. Trebuie precizat încă o dată faptul că sentinţa a fost emisă prin prisma acordului de vinovăţie semnat de Lucian Păiuşan. Practic, acuzele pe care i le-au adus anchetatorii au fost recunoscute de inculpat.

Anulează notele arabilor

Tot prin sentinţa Tribunalului Arad se arată şi faptul că notele studenţilor care au plătit pentru a fi trecuţi de profesorul Lucian Păiuşan vor fi şterse din toate registrele şi cataloagele. „Dispune anularea menţiunilor înscrise la disciplina morfopatologie din luna iulie 2017 din lucrările de examen, registru matricol şi cataloagele de examen privind pe studentul Sager Muhammad, dar şi pentru studenţii Awad Mohammad, Shalata Haya, Dahamshi Emad, Dahamshi Mohammad, Sanallah Madhat, Aboo Obaid Hesham, Abu Rabia Anian, Madjid Hussaini, El Fakir Walid şi Nasser Rami, toţi de la Facultatea de Medicină Generală din cadrul Universităţii Vasile Goldiş din Arad”, se arată în decizia pe scurt a instanţei. Drept urmare, studenţii care au dat bani vor trebui să susţină din nou examenele care, în primă fază, au fost cumpărate.

Cu apel

Chiar dacă Lucian Păiuşan a semnat o înţelegere cu procurorii, Tribunalul Arad este nevoit să acorde termen de apel faţă de această sentinţă. Drept urmare, părţile pot ataca decizia în zece zile de la comunicare. Totodată, profesorul a fost obligat la plata sumei de 4.100 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare.