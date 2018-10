O remiză echitabilă

A fost o partidă atractivă, cu răsturnări de scor şi un rezultat echitabil după numărul ocaziilor de gol: 2-2, goluri semnate de David min. 19 şi Selagea min. 78 (penalty), respectiv, Ruţă min. 61 şi Ankomah min. 75.

„Nu am ce să le reproșez băieților, chiar dacă la pauză eram nemulțumit de joc. În repriza secundă am fost echipa mai bună, ca și posesie și dominare, fiind mult mai periculoși în final, chiar și în inferioritate numerică. Rezultatul a fost echitabil, chiar dacă am ratat incredibil în final. Nu vreau să comentez arbitrajul, dar conform noului regulament nu dai două sancțiuni în aceeași fază, penalty și cartonaș galben”, a spus Călin Cojocaru, managerul-antrenor al sebişenilor.