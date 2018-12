O şedinţă CLM de… istorie

ARAD. Joi, 13 decembrie 2018, s-a înregistrat o premieră în Consiliul Local Municipal Arad: a fost şedinţa cu cea mai bogată ordine de zi din istorie. Nu mai puţin de 229 de puncte – din care 227 de proiecte de hotărâri – s-au regăsit în atenţia aleşilor. Cum s-a ajuns în această situaţie? 210 din cele 227 de proiecte au vizat supraimpozitarea clădirilor neîngrijite. De ce atât de multe? „E o cerere expresă a legiuitorului să se adopte individual acest tip de hotărâri” – a explicat pentru Jurnal arădean/ Aradon, Lilioara Stepănescu, secretar al municipiului Arad.

Executivul Primăriei a stabilit, luna trecută, că 210 clădiri aflate în diverse faze de degradare vor intra la supraimpozitare, începând de la 1 ianuarie 2019. În cazul a 73 dintre ele se va plăti impozit majorat cu 100%, pentru 59 de clădiri impozitul creşte cu 200%, pentru 34 de clădiri cu 300%, pentru 27 de clădiri cu 400% și pentru 17 clădiri aflate în stadiu avansat de degradare, impozitul creşte cu 500%.

Aprobate integral

Până la urmă, cele 210 clădiri – şi, implicit, cele 210 proiecte de hotărâri – s-au transformat în 206. După ce a oferit câteva explicaţii, viceprimarul Călin Bibarţ a anunţat retragerea a patru proiecte de pe ordinea de zi. Acestea au vizat clădirile situate la următoarele adrese: B-dul Decebal nr.8 („pentru care proprietarii au obţinut autorizaţia de construire şi au anunţat începerea lucrărilor”), Splai Gen. Praporgescu nr.32 („este o eroare la adresă”), strada George Coşbuc nr.9 („clădirea este renovată”) şi strada Mihai Eminescu nr.38 („clădirea este renovată”).

Toate cele 206 proiecte de hotărâre vizând supraimpozitarea au fost aprobate de aleşi, generând câte 18 voturi „pentru” şi 1 abţinere. Cel care s-a abţinut a fost consilierul independent Marin Lupaş care a explicat, pentru Jurnal arădean/ Aradon, şi motivul pentru care a ales să se abţină de la vot: „În aceste imobile locuiesc foarte multe persoane care au o situaţie materială precară, care nu îşi pot permite să reabiliteze clădirile. Doamna Macra (city-managerul municipiului Arad-n.r.) a promis că se încearcă găsirea unor soluţii pentru aceste persoane. Eu nu ştiu care sunt aceste soluţii şi, neştiind, am decis să mă abţin de la vot.”

Rol mobilizator

Care este scopul supraimpozitării clădirilor degradate? Ne spune viceprimarul Călin Bibarţ: „Noi urmărim să îi determinăm pe cei care nu doresc să-şi facă faţadele să şi le facă pentru că sunt proprietatea lor. Sunt şi cetăţeni care, din proprie iniţiativă, fără a fi împinşi de la spate, au făcut acest lucru şi noi le-am acordat respectul nostru şi i-am felicitat. Constatăm că sunt unii care nu vor dori şi atunci trebuie să-i mobilizăm puţin. Legea ne permite acum ca, înainte cu un an, să verificăm aceste clădiri şi, în funcţie de gradul de degradare, să propunem o majorare a impozitului care poate merge de la 100% până la 500%. Imobilele pentru supraimpozitarea cărora am votat astăzi au fost somate să se apuce de treabă şi încă nu au făcut-o. Dar, de la momentul când s-au trimis înştiinţări, noi am simţit pe numărul de autorizaţii de construcţie pentru refacerea clădirilor că oamenii se mobilizează şi sunt convins că, din marea masă care este în Arad, peste 90% îşi vor reface faţadele în următorii ani.”

Atenţii simbolice

Înainte de începerea efectivă a „extraordinarei” de joi, 11 arădeni, proprietari ai unor clădiri reabilitate, au fost recompensaţi de Primărie în plenul CLM. Ei au primit nişte atenţii simbolice: lucrări grafice cu clădiri reprezentative din oraş. „Am făcut acest gest din partea Consiliului Local Municipal şi a Primăriei pentru a demonstra şi altora că se poate şi că nu e nevoie neapărat de o lege coercitivă atunci când eşti un cetăţean care dă dovadă de spirit civic. Dorim să le mulţumim public, să-i asigurăm de întregul nostru respect şi sperăm să fie un bun exemplu şi pentru alţi concetăţeni de-ai noştri” – a punctat viceprimarul Călin Bibarţ.