O ședință extraordinară plină de … discuții

Discuții, discuții, discuții. Așa s-ar putea rezuma zecile de minute pe care consilierii județeni le-au alocat în ședința extraordinară de miercuri, 13 februarie, pentru a-și exprima nemulțumirile cu privire la…orice subiect posibil. Ordinea de zi nu era una care să fi promis o ședință lungă, fiind vorba de doar un punct – „Hotărâre nr. 35 / 13.02.2019 – privind aprobarea promovării și implementării proiectului «Connecting communities to the TEN-T infrastructure in the Romanian-Hungarian border area»/«Conectarea comunităților la infrastructura TEN-T în zona de frontieră româno-maghiară» în cadrul Programului INTERREG VA Ro-Hu 2014-2020 faza Aplicație Completă”. Însă, consilierii au fost puși pe vorbit.

Înainte de a se vota ordinea de zi sau de a se lua în discuție proiectul, aleșii județeni au început cu acuzele pe teme politice. Pentru câteva zeci de minute, consilierii PSD au lansat atacuri la adresa conducerii CJA și a liberalilor, în timp ce președintele CJA, Iustin Cionca, vicepreședintele Sergiu Bîlcea și nu numai, au tot venit cu răspunsuri. Și când un subiect era oarecum epuizat, se lansa un nou atac subtil la adresa adversarilor politici, iar de acolo se cereau noi și noi luări de cuvânt. S-a vorbit despre legea achizițiilor publice, despre numirea ca ministru a pesedistei Lia Olguța Vasilescu, despre cine și cum a intervenit la ANAP pentru deblocarea licitației pe drumul Arad-Șiria-Pâncota-Buteni, dar și despre bugetul național și întârzierea în adoptare. Desigur, toate discuțiile s-au purtat de dragul contrazicerilor politice.

Cu unanimitate

Atunci când discuțiile deveniseră cel mult ca la o cafea și unii dintre consilieri chiar s-au ridicat în picioare pentru a părăsi ședința, s-a decis și să se voteze proiectul de pe ordinea de zi. Așa cum era de așteptat, proiectul a trecut cu unanimitate de voturi și consilierii și-au continuat liniștiți activitățile cotidiene.