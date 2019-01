O treime a ales să muncească pentru ajutor!

Arad. Am fost curioși să aflăm câte persoane din orașul nostru au beneficiat de venitul minim garantat (ajutor social), care este suma totală alocată lunar pentru aceste cazuri, câte ore de muncă în folosul societății au prestat asistaţii și unde anume. Pentru a ne lămuri am stat de vorbă cu reprezentanții Direcției de Asistență Socială Arad, care ne-au răspuns la întrebări.

200 de lei, pe lună

În medie, ne spun reprezentanții DAS Arad, în fiecare lună a anului trecut au fost înregistrate 139 de astfel de dosare în plată, iar suma totală aprobată cu titlu de ajutor social este de aproximativ 350 de mii de lei, adică peste 77 de mii de euro. După un calcul simplu aflăm că, în medie, în fiecare lună, a fost acordată suma de 209 lei pentru fiecare dosar depus. Trebuie să specificăm faptul că plafonul pentru venitul minim garantat este de 142 de lei, pentru o persoană. Sunt și unele cazuri în care vorbim de mai mulți membri în familie și atunci suma poată să depășească 200 de lei. Tot pe parcursul anului trecut au fost înregistrate 52 de dosare noi.

Un asistat… 6 zile pe an

Am mers mai departe și am aflat că în decursul anului trecut din cei 139 de beneficiari ai venitului minim garantat, vorbim de media lunară, doar 46 de persoane au efectuat muncă în folosul comunității. În total, a fost vorba de 7.087 de ore de muncă efectuate. Astfel am aflat că o persoană a prestat, într-un an, 154 de ore de muncă, în medie 6 zile în tot anul 2018. Ne-am întrebat de ce din cei 139 de asistați, doar 46 de persoane au prestat munca. De ce ceilalți 93 nu au muncit și ei? Reprezentanții DAS Arad ne spun că aceștia au beneficiat de învoiri medicale și în acest sens au adus acte la dosarele. Pe baza acestor acte au fost scutiţi de la muncă.

Unde prestează munca?

Ei bine, nu ne-a mai rămas decât să aflăm unde a fost prestată această muncă socială. „Repartizarea pentru efectuare muncă, conform HCLM nr. 231/22.05.2018, a fost efectuată în anul 2018 la: asociațiile de locatari, Direcția Tehnică a Primăriei Municipiului Arad (în special pentru depozitările neautorizate de deșeuri), administrare clădirea Preparandiei, Centrul de Îngrijire Persoane Vârstnice, Crucea Roșie și Direcția de Asistență Socială”, ne spun reprezentanții DAS Arad.