O viață cât un centenar: Ioan Lala

În cadrul campaniei inițiate de Ministerul Afacerilor Interne, intitulate „O viață cât un centenar”, prefectul Aradului, Florentina Horgea, l-a vizitat, în cursul zilei de marți, 12 iunie, pe domnul Ioan Lala, care a împlinit 100 de ani în cursul lunii februarie a anului în curs. Prefectul Județului i-a adresat domnului Lala, unul dintre puținii vârstnici din județ care au atins 100 de ani, un mesaj de felicitare din partea Ministrului Afacerilor Interne, doamna Carmen Dan, însoțit de un tricolor și o insignă cu inscripția „România 100”. De asemenea, doamna Florentina Horgea i-a dăruit sărbătoritului un tort aniversar, inscripționat cu sigla Anului Centenar.

Alături de prefect, pe Ioan Lala l-au felicitat și șeful Inspectoratului de Poliție Județean Arad, comisarul-șef Ioan Tamaș, al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Arad, colonelul Claudiu Daniel Burlan și al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Arad, împuternicit prim-adjunct al inspectorului șef – col. Cosmin Turcuș, fiind prezenți și purtătorii de cuvânt ai IPJ Arad, IJJ Arad, Poliției de Frontieră Arad, Inspectoratului pentru Situații de Urgență Arad, respectiv Prefecturii Arad.

Sănătate de fier la 100 de ani

La cei 100 de ani, Ioan Lala se bucură de o sănătate de fier. Nepotul său, medic cardiolog, i-a spus că are o inimă puternică, după ce l-a consultat în amănunțime. Lui Ioan Lala nu i s-a prescris nici un medicament, se deplasează fără ajutor – poate doar auzul să-i fi slăbit întrucâtva – mănâncă după un program zilnic bine stabilit și acum, ca în mai toată viața sa, nu a făcut excese de nici un fel. Cel mai mult însă, lui Ioan Lala i-a făcut plăcere să vorbească despre anii tinereții: „Am fost încorporat în armată în 1939, la o unitate de grăniceri, iar în ’41 a început războiul. Cei mai grei patru ani din viața mea au fost anii de război. Să nu mai dea Dumnezeu niciodată pe pământ așa o urgie! Prin ce-am trecut, la Cernăuți, câtă foame, cât chin… Și când am trecut Prutul, ce greu a fost…”

Originar din Beiuș

Gazda le-a mai povestit oaspeților că este originar din Beiuș, județul Bihor, unde a pornit în viață ca ucenic măcelar, însă după război a lucrat ca om de serviciu și portar într-o școală din localitatea de baștină. Este pensionar din 1978 și văduv de la 68 de ani. A povestit, ușor căzut pe gânduri: „De când s-a dus soția mea, am mai stat singur la Beiuș până am împlinit 88 de ani, fiindcă nu mai puteam merge pe bicicletă iarna. Atunci am venit aici, la Arad, la copii…”

Incredibila vitalitate a pensionarului Ioan Lala, ajuns la un secol de viață, i-a impresioant pe toți cei prezenți.

Destine rare

„Mă bucur nespus că am ocazia să fiu alături de vârstnicii de lângă noi și să marcăm public, în cazul celor care ating un secol de viață, în chiar Anul Centenarului, împlinirea a 100 de ani. Consider că un secol de viață nu este puțin lucru. Acestea sunt destine rare și sunt fericită să fiu alături de oameni ca ei, să ne bucurăm cu toții de vitalitatea lor!”, a declarat Prefectul Județului Arad, doamna Florentina Horgea.