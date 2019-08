„O victorie foarte mare” vs. „Am primit ușor goluri”

Nu am arătat așa cum mi-aș fi dorit eu, dar e și normal, este primul meci. Am avut și momente în care am cedat inițiativa, dar cred că de la început și până la sfârșit am arătat că UTA va fi cea care câștigă partida. Pe lângă cele trei goluri am avut și alte câteva situații, dar e adevărat că și portarul Iacob a avut două-trei intervenții bune, dar asta este treaba lui. Mă bucur că a fost o victorie fără gol primit, ceea ce este extrem de important. Una peste alta este o victorie meritată și vreau să mulțumesc – și în numele vestiarului – publicului, care ne-a sprijinit într-o manieră extraordinară, i-am simțit lângă noi pe fani, le-am simțit căldura”.

La rândul său, antrenorul Dunării Călărași, Cristian Pustai a spus: „A fost un prim meci, știam că UTA este una din echipele care s-au organizat mult mai repede în acest interval de timp dintre campionate. Au fost mai buni la acest meci, îi felicit și le urez succes în continuare. Noi, am suferit la construcția jocului, am ieșit foarte greu din apărare, iar în atac am avut câteva situații pe care nu le-am fructificat, dar dacă ar fi să concluzionăm, echipa mai bună a câștigat. La 3-0 e greu să spui că altfel putea fi rezultatul, dacă marca Bawab, la 0-0. Am primit ușor goluri, cel de-al doilea a fost după o fază care o știam că o face UTA. Am făcut greșeli, dar începuturile sunt grele. La promovare cred că se vor bate vreo zece etape, printre care și cele de acum. Avem obiectiv promovarea, sau cel puțin eu o am, să vedem dacă și putem. E clar că e o ligă secundă foarte frumoasă dar și dificilă”.