Obiectiv atins: ambele echipe în Liga Elitelor

Juniorii U19 au remizat, scor 2-2 (goluri semnate de Dardai şi Obrad), dar au tremurat pe final, portarul Creţa salvându-şi echipa de la … eliminare în prelungirile jocului. „Chiar dacă am tremurat puțin pe final, căci adversarii au revenit de la 0-2, per ansamblu am demonstrat că suntem echipa mai bună. La ce ocazii am avut, partida trebuia decisă încă din prima repriză, dar ăsta e fotbalul. A trebuit să suferim până la ultimul fluier, dar am fost echipa mai bună în această serie preliminară. Felicitări băieților și colegilor mei de pe banca tehnică, acum trebuie să onorăm numele UTA-ei și în sezonul regulat al Ligii Elitelor”, spune Mihai Petcuț.

Creța – Onuțan, Sabău, Dardai, Frai (min. 75, Teodorovici), Hrezdac, Moraru, Nagy (min. 46, Tudor), Dumitru (min. 80, P. Stan), Gruiescu (min. 75, Tocu) – R. Petcuț (min. 49, Obrad), a fost echipa aliniată de trio-ul de antrenori: Costel Bogoşel-Mihai Petcuţ-Sandu Ţamboi.

Un gol cât o calificare

Sub comanda lui Mircea Aslău, juniorii U17 au învins, scor 1-0 (gol C. Moldovan), şi au eliminat ASU Poli din lupta pentru Liga Elitelor. Au pus umărul la acest succes: Iucie – Irimia, Găină, Maier, Turc, Cocriș, Vulturar, Gădărici, Cr. Moldovan, Jula, Aslău, plus T. Moldovan și Merca.

„În 2018, în meciurile oficiale nu am avut nicio înfrângere și încet-încet, băieții vor forma un grup care va face performanță. De acum vom juca la un alt nivel, dar asta e plăcerea fotbalului, să întâlnim echipe bune, să creștem în valoare. Până la urmă suntem UTA și trebuie să ne respectăm”, a declarat Mircea Aslău.