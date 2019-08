Obiectiv îndrăzneţ pentru Piroş

După două promovări consecutive până în elita fotbalului feminin românesc, Pavel Piroş, preşedintele echipei care-i poartă numele, are aspiraţii înalte. „Nu degeaba am ţinut să-l duc la Arad pe Florin Bugar, antrenorul echipei naţionale Under 19. Împreună cu acesta şi directorul sportiv Liviu Ilea am căutat jucătoare care să aducă plus valoare lotului, care să facă faţă exigenţelor primei ligi, pentru că avem un obiectiv îndrăzneţ: clasarea pe locurile 1-3” – ne-a declarat oficialul „leoaicelor”.

Din vechiul lot a fost păstrat „scheletul”, adică jucătoarele: Liheţ, Vanu, Sârbovan, Cociuba, Marcea, A. Bălaş, Olariu, Dobrea, Usain şi junioarele Herbei şi Dubăţ. Certitudini la capitolul noutăţi sunt: Florentina Ancăş (CS Ineu), Ana Erika Nagy (Ungaria) şi Priscilla Hagan (căpitanul naţionalei Ghanei) şi câteva jucătoare timişorence de perspectivă. În aceste zile este aşteptată la echipă o altă stranieră care evoluează pe postul de fundaş central.

Piroş Security şi-a amânat prima etapă (24 august, acasă, cu Alexandria), deoarece terenul Şega nu a putut fi omologat, în lipsa scaunelor din tribună şi a altor mici îmbunătăţiri. Astfel, debutul îl vom consemna duminică, la Târgovişte, prima întâlnire în faţa arădenilor urmând să se desfăşoare pe 8 septembrie, împotriva echipei din Filiaşi.

Uşă deschisă

Preşedintele Pavel Piroş a ţinut să lămurească şi problema antrenorului Gigi Cameniţă, de numele căruia se leagă cele două promovări consecutive: „Cu câteva etape înainte de încheierea precedentului sezon, Gigi Cameniţă şi-a manifestat intenţia de a renunţa din motive medicale, motiv pentru care am fost nevoit să caut un alt antrenor. Clubul i-a propus să se ocupe de grupele de junioare, dar Cameniţă a spus că nu mai poate. Pentru noi va rămâne antrenorul celor două promovări şi va avea mereu deschisă uşa clubului”.