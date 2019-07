Obiective europene: transporturile și sistemele nepoluante

ARAD. Eurodeputatul Gheorghe Falcă a început în forță prima săptămână din Parlamentul European. Prezent la Strasbourg, Falcă a luat parte la ședințele grupului Partidului Popular European, acolo unde s-au negociat și dezbătut funcțiile cele mai important de la nivel european. În urma dezbaterilor s-a stabilit ca Partidul Popular European să obțină președinția Comisiei Europene, dar și cea de a doua parte a mandatului de președinte al Parlamentului European. De asemenea, au fost Falcă a participat la împărțirea pe comisii a eurodeputaților, urmând ca în această săptămână să se voteze și președinții și vicepreședinții din comisii, după negocierile deja stabilite.

„Am avut ocazia să intru deja în contact cu zona administrativă, am interacționat cu o parte din funcționarii care vor lucra cu mine în comisiile pe care mi le-am ales. Am ales Comisia de Transporturi și Turism și cea de Petiții, iar ca supleant merg în Comisia de Muncă. Am început în forță, iar din această săptămână vom munci deja pe comisii”, a subliniat Gheorghe Falcă, europarlamentar.

Obiective asumate

Fiind membru în Comisia de Transporturi, Falcă a declarat că unul dintre obiective va fi și implementare Autostrăzii Via Carpathia. „Știu că există propunerea pentru Autostrada Via Carpathia. Până acum Uniunea Europeană a finanțat autostrăzile Est-Vest sau Vest-Est, în mandatul trecut s-a luat decizia să se finanțeze și autostrăzi pe direcția Nord-Sud. Una dintre ele este și Autostrada Via Carpathia, care va trece prin Arad – tronsonul de la Arad la Oradea. Chiar dacă este oarecum deja rezolvat, vom încerca să urmărim implementarea și valorile de finanțare. Aradul este pe o poziție foarte bună de nod pe autostrăzi. În momentul în care va fi finalizată și autostrada de la Nord la Sud, având și nodul de cale ferată și autostrada deja existentă, zona de logistică va avea doar de câștigat. Tocmai de aceea am ales și cea de a doua comisie, ocuparea forței de muncă, pentru că știți că pe pachetul de mobilitate există o temere a șoferilor și a patronilor români că poate exista o anumită discriminare. Vrem să facem această protecție, de aceea am luat aceste două comisii”, a punctat Falcă.

Sisteme nepoluante

Pe de altă parte, Gheorghe Falcă a subliniat și importanța dezvoltării sistemelor mai puțin poluante. „Ce ne interesează pe noi ca țară și aici vom avea deja o întâlnire cu Uniunea Transportatorilor, să vedem toate sistemele de transport. Trebuie să facem o legătură între sistemele de transport poluate și cele nepoluate. Deși multă lume ar putea spune că acestea sunt alea «verzilor», e rolul nostru al tuturor să gândim industrii și transporturi cât mai puțin poluante. Toate aceste lucruri le putem face plecând de la comportamentul nostru și prin susținerea industriilor nepoluate, inclusiv în producerea de energie unde trebuie să găsim un echilibru”, a concluzionat europarlamentarul Gheorghe Falcă.