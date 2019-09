Obsedat sexual pe Ștrandul „Neptun”

Arad. Am decis să scriem despre o întâmplare petrecută pe Ștrandul „Neptun” din Arad, duminică, 1 septembrie 2019, în jurul orei 19:00, în urma unei scrisori venite pe adresa redacţiei, din spirit civic. Tânăra care ne-a scris ne spune că a trăit o experiență foarte neplăcută atât ea, cât și alte femei, atenție, chiar și minore. Este vorba de un arădean, care se dă drept surdo-mut și care, conform arădencei, filma cu telefonul zonele intime ale femeilor aflate pe ștrand, se pipăia în fața lor și chiar s-a masturbat la dușuri. La insistențele arădencelor, care nu s-au simțit în siguranță, salvamarii de pe ștrand au chemat polițiștii. Mai mult, arădeanca spune că a fost avertizată, de un arădean de pe ștrand, că bărbatul ar avea asupra lui, în borsetă, un briceag. Ca atare, spune cititoarea noastră, arădencele nu se simt în siguranță și vor ca organele competente să ia măsuri pentru a evita să se ajungă mai departe. Mai mult, se pare că bărbatul ar fi protejat de alte persoane, cu o statură mai impresionantă, grup cu care acesta a și ieșit de pe ștrand.

Scrisoare către redacție

„Bună ziua! Pe Ștrandul Neptun stă la pândă un obsedat sexual. Mă puteți ajuta să avertizăm fetele și copiii? L-am filmat cu telefonul după ce am văzut că este obsedat. Poliția știe de el și nu ia măsuri, până nu trece la fapte și, doamne ferește, violează pe cineva. Ne-a filmat părțile intime obsesiv, atât mie și prietenei mele, cât și câtorva minore de lângă noi, până a venit o doamnă să ne avertizeze, să avem grijă la el, să nu ne facă ceva. Apoi se pipăia și se atingea… scotea limba și se mușca de buze în public. Înțelegeți la ce mă refer. Se uita și la copii din bazin, iar la baie l-au prins băieții în timp ce își făcea… Poliția a venit la solicitatea salvamarilor rugați de noi, dar nu a luat măsuri. Am fost avertizate că acest individ umblă cu briceagul în borsetă. Face pe surdo-mutul ca să scape de probleme, dar nu e pentru că l-am auzit vorbind. Am luat telefonul să-l filmez după ce am văzut ce are de gând. Nu aveam telefoanele la noi în bazin ca să îl filmez când el își făcea«nevoile» de om bolnav”, ne spune arădeanca.

Opt „matahale”

După ce am citit scrisoarea, am decis să luăm legătura cu tânăra (care din motive de siguranță, dorește să rămână anonimă), pentru a afla mai multe detalii despre acest incident. Am aflat astfel că bărbatul a fost protejat de alți opt indivizi. Prietenii tinerelor au dat în retragere când au văzut că cei opt sar în apărarea bărbatului prins în flagrant cum filma.

În completare

Iată ce ne mai spune tânăra în completare: „Vreau să precizez ca nu eram topless și nu am făcut nimic pentru a atrage atenția, nu am râs, nu am strigat, nu ne-am dat în spectacol. La un moment dat, vine o doamnă la noi în fugă, speriată, și ne întreabă dacă îl cunoaștem pe domnul de pe bancă. Am spus că nu. Apoi ne-a avertizat să avem grijă pentru că ne filmează obsesiv părțile intime și a dat zoom și pe fețele noastre. Ne-a zis doamna să avem grijă să nu ne urmărească în parcare, sau la baie și să știm că ne-a filmat foarte mult. Am mers către acest «domn» și l-am întrebat de ce m-a filmat. (…) A venit prietenul fetei cu care eram, pentru că l-a sunat să vină, văzând că tipul se uita ca un bolnav la copiii de lângă noi, care ies și intră din apă, și scotea limba. (..) Am vrut doar să șteargă filmările. Dar ce să vezi, au sărit vreo opt să îl apere pe obsedat spunând că e inofensiv și că e cu dungă roșie în buletin. (…) Ne-am speriat pentru că cei opt au apărut de nicăieri și am mers să căutăm salvamarii sau pe cineva pentru că deja erau suspecți. Unul din ei a sunat la poliție, însă până au ajuns obsedatul a fugit cu ajutorul celor opt (…). Polițiștii au vorbit doar cu salvamarul, care a sunat la ei. Au spus că nu au ce să îi facă pentru că nu a pus mâna pe noi”, își povestește experiența neplăcută cu lux de amănunte tânăra care a trecut prin această experiență nedorită.

Polițiștii… pe fir

„Apelul a fost înregistrat la ora 19:02, duminică, 1 septembrie, la dispeceratul Poliției Locale Arad. În opt minute un echipaj a fost prezent la fața locului, a luat legătura cu salvamarul care a inițiat apelul, doar că, în momentul în care echipajul a ajuns la poarta 2, nu mai era nimeni. Nici fetele, nici acest bărbat. În mod nefericit, polițiștii nu au mai putut să obțină imaginea cu bărbatul reclamat pentru a-l identifica. În baza materialului video realizat de tânără cu telefonul mobil, vom proceda la identificarea bărbatului și vom continua cercetările”, au declarat pentru Jurnal arădean/Aradon.ro, reprezentanții Poliției Locale Arad.

Sfatul nostru

Când vă confruntaţi cu situaţii de gen, sfatul nostru este să sunaţi imediat la Poliţie, să anuntaţi autorităţile care au în grijă spaţiul în care sunteţi (în acest caz Administraţia Ştrandului, salvamarii etc.) şi să-i atenţionaţi pe cei din jur. Spiritul civic al doamnei care le-a atenționat pe fete a fost de bun augur, spunem noi. În absenţa unei fapte penale sau contravenţioale, polițiștii au puține pârghii pentru a interveni, dar prezența lor și a autorităților vor crea o atmosferă de siguranță și liniște.