Ofertă limitată! Cumperi azi, te muți mâine! Ultimele case cu predare imediată, disponibile în Via Carmina

Tendinta noastră, a oamenilor este de a amâna luarea unei decizii, mai ales când vine vorba de achiziția unei case. Însă acum, consilierii de vânzări Via Carmina recomandă celor interesați să se grăbească, deoarece stocul scade cu fiecare săptămână. Mai mult, doar trei modele sunt disponibile în câte 2 unități, din restul caselor fiind disponibile doar câte o unitate.

De ce să te grăbești și să alegi o casă în Via Carmina?

#1 Via Carmina este cel mai mare cartier de case noi din vestul țării, cu peste 500 de case construite și vândute. Comunitatea de aici este cea mai mare, fiind deja închegată în jurului unor principii frumoase, precum prietenia dintre copii, apropierea dintre vecini și colaborarea dintre rezidenți și dezvoltator.

#2 Modele de case precum Fabia, Diana, Gloria sau Augusta beneficiază de compartimentări interioare ideale pentru familii mari, Olimpia și Carmina sunt au fost create pentru tineri la început de drum, iar Vila Afrodita este o bijuterie de casă, extra spațioasă, cu 4 dormitoare + living și grădină extinsă.

#3 Dintre toate casele noi, disponibile în alte cartiere, în Via Carmina casele pe stoc beneficiază de cele mai multe dotări, raportat la prețul de achiziție. Consilierii de vânzări spun că, există nenumărate beneficii incluse, care adunate însumează câteva mii de euro, dar care în alte cartiere ar trebui plătite suplimentar.

Extra beneficii pentru fiecare rezident!

Avantajul de a te muta într-un cartier nou precum Via Carmina, îl reprezintă comunitatea creată și serviciile complementare oferite de aceasta. Pentru părinții de copii mici, afterschool-ul este o necesitate, iar Via Carmina are propriul after school cu preluarea copiilor de la școală.

Tinerii activi și orientați spre o viață dinamică au la dispoziție piste de biciclete și alei pentru jogging, iar parcurile și locurile de joacă sunt ideale pentru socializarea dintre vecini.

Totodată, cu fiecare moment important, se organizează evenimente deosebite, foarte apreciate de rezidenți. Cel mai recent eveniment a fost cel din 12 octombrie, Ziua Vecinilor, prin care întreaga comunitate s-a adunat pentru a recondiționa și împrospăta spatile verzi și spațiile de joacă. După câteva ore de muncă susținută, a avut loc și un picnic în aer liber.

Ofertă specială: prețuri promoționale la casele pe stoc!

Programeaza chiar azi o vizită în Via carmina, vizitează casele deja construite și alege-o pe cea de care te vei îndrăgosti.

Colega noastră Melania ți le va prezenta pe toate și îți va pregăti o ofertă personalizată: 0733 44 88 88 / www.viacarmina.ro