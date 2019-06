OFERTA VERII 2019 LA CASE NOI: Via Carmina oferă PISCINĂ la fiecare casă cumpărată!

Noi am vizitat cartierul și am fost plăcut impresionați de evoluția acestui loc. Via Carmina este, probabil, locul preferat de arădeni, acest cartier având toate facilitățile necesare unui cartier modern și reunind o comunitate de oameni frumoși.

Casele noi din Via Carmina au străzi largi, asfaltate, sunt excelent construire și sunt finisate astfel încât te poți muta chiar și în câteva zile.

V-ați pregătit costumul de baie?

Via Carmina vă pregătește casa și piscina. 🙂