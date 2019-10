Oktoberfest, la „Tricoul Roşu”

„Se face curăţenie pe terenul fostei fabrici Tricolul Roşu, unde se va organiza Oktoberfest. Sperăm ca spaţiul să fie recuperat cât mai repede şi folosit în interesul arădenilor” – a scris, joi, pe Facebook, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Arad, Sergiu Bîlcea. Ataşat acestui mesaj, a postat o scurtă filmare cu terenul fostei fabrici. Se poate observa că jungla de odinioară a dispărut, suprafaţa este nivelată şi în curs de amenajare astfel încât să poată găzdui ediţia din acest an a Oktober BierFest. Organizatorii evenimentului – care, anterior, s-a desfăşurat în Piaţa Avram Iancu – doresc să dea o amploare mai mare ediţiei din acest an a festivalului, de aceea au şi optat pentru acest spaţiu mult mai generos decât cel din spatele Teatrului. „Pentru a putea desfăşura conceptul nostru, avem nevoie de spaţiu. Făcând ture prin Arad, am văzut acel teren, am luat legătura cu proprietarul terenului şi am încheiat un contract. Împreună ne-am ocupat şi de curăţarea terenului” – ne-a spus reprezentantul firmei Bonima Braşov, principal organizator al festivalului.

Oktober BierFest se va desfăşura în perioada 10-13 octombrie 2019 (de joi până duminică). Pe lângă firma din Braşov (care deţine licenţa Oktoberfest pe ţară), organizatori ai evenimentului de la Arad sunt Primăria (prin Centrul Municipal de Cultură) şi Consiliul Judeţean (prin Centrul Cultural Judeţean).

Potrivit primarului Călin Bibarţ, Municipalitatea se ocupă de finanţarea părţii artistice a festivalului, de partea de scenotehnică, de amenajarea şi pavoazarea spaţiilor din interior. „Practic, asigurăm infrastructura specifică pentru organizarea de evenimente culturale. În ceea ce priveşte programul artistic, în acest moment pot să spun doar că va fi muzică specifică evenimentelor de genul târgurilor de bere, precum fanfare sau muzică de petrecere” – precizează edilul.

Mai multe detalii vom afla săptămâna viitoare.

Viitor parc?

Reamintim, terenul fostei fabrici Tricoul Roşu face obiectul unui conflict între proprietar şi Primărie. Edilul Călin Bibarţ a anunţat, luna trecută, demararea procedurii exproprierii pentru utilitate publică în cazul acestui teren, după ce proprietarul îşi manifestase intenţia de a construi aici un complex rezidenţial cu funcţiuni complementare, în regim de înălţime S+P+10E. Dacă exproprierea reuşeşte, odată intrat în domeniul public al municipiului Arad, terenul va fi amenajat cu locuri de joacă, spaţii verzi, parc, într-un complex legat de lacul şi parcul de la Pădurice.