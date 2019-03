Omagiu lui John Candy

„Se împlinesc 25 de ani de la trecerea în nefiinţă a lui John Candy. Am pregătit un mic omagiu unui geniu al comediei şi unui erou canadian. Dacă nu aţi văzut mult din munca sa, aruncaţi o privire asupra filmelor sale. A fost o comoară. Mulţumiri @chriscandy4u şi @therealjencandy”, a scris duminică Reynolds pe Twitter.

Reynolds a postat un montaj video cu momente memorabile din filme în care a jucat Candy, precum „National Lampoon’s Vacation”, „Stripes”, „Brewster’s Millions”, „Summer Rental”, „Home Alone”, „Planes”.

Candy – care a fost de asemenea membru al trupei de comedie SCTV – a murit în urma unui atac de cord la vârsta de 43 de ani.

Sursa: Agerpres

It’s the 25th anniversary of John Candy’s passing. We cooked up a small tribute to a comedic genius and Canadian hero. If you haven’t seen much of his work, take a look at his films. He was a treasure. Thanks to @chriscandy4u and @therealjencandy. 🇨🇦 pic.twitter.com/dHvuviKnBs

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 3 martie 2019