Omul care l-a ucis pe Don Quijote, la Arta  

La sfârșitul lunii martie, pe 29, de la ora 20, arădenii se pot întâlni cu filmul „The man who killed Don Quixote”, în regia lui Terry Gilliam, cunoscut în special pentru Monthy Python și Holy Grail. Un film despre vise și puterea lor de a transforma lumea, „Omul care l-a ucis pe Don Quijote” este în egală măsură film de aventură, comedie savuroasă, film fantastic, romantic, extravagant și cald. Reușind să aducă un adevărat omagiu lui Cervantes și să îmbine umorul din „Monty Python and the Holy Grail” cu absurdul din „Fear and Loathing in Las Vegas” și spiritul de basm din „Frații Grimm”, Gilliam spune despre personajul său principal că „este opusul perfect al lui Don Quijote. Oamenii de publicitate vând vise, în timp ce Quijote crede în ele – aici e marea diferență”. Biletele pot fi achiziționate de la Cinema Arta, de luni până joi, între orele 10-17, vineri, între orele 10-14, sau cu 2 ore înainte de începerea filmului.