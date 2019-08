Operaţii pe inimă gratuite la Spitalul Judeţean Arad

ARAD. Un deziderat mai vechi al actualei conduceri a Consiliului Judeţean Arad a devenit, începând de marţi, realitate: arădenii care suferă de boli cardiovasculare se vor putea opera gratuit la Spitalul Judeţean Arad. Demersurile pentru preluarea clinicii private de către CJA au început în urmă cu aproximativ un an de zile, iar în primăvara acestui an Iustin Cionca, preşedintele Consiliului Judeţean, a anunţat că instituţia pe care o conduce a reuşit să acceseze fonduri europene nerambursabile pentru achiziţia clinicii şi pentru implementarea unui proiect prin care arădenii să beneficieze de intervenţii chirurgicale cardiovasculare gratuite. Luni, în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Arad, a fost votat o hotărâre prin care Spitalul Judeţean Arad a fost reorganizat, incluzând în organigramă şi noua secţie care tocmai a luat fiinţă, secţie unde vor fi realizate operaţii pe inimă.

„Începând de astăzi (n.r. marţi, 13 august), datorită investițiilor realizate de Consiliul Județean și a strategiei de dezvoltare a Spitalului Clinic Județean de Urgență, la Arad se realizează, gratuit, intervenții cardiologice pe arterele coronariene, respectiv angioplastii, montare de stent gratuit pentru toți pacienții spitalului! În cursul acestei zile (n.r. marţi, 13 august) au fost realizate primele cinci intervenţii de către echipa medicală coordonată de doctorul Cristian Dina. Până acum aceste intervenții se realizau doar în regim privat și costau pacientul 13.000 de lei. După cumpărarea clinicii Cardiolife de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad, din fonduri europene, Consiliul Județean a investit 1,2 milioane de lei pentru achiziționarea materialelor și dispozitivelor necesare realizării intervențiilor cardiologice pe arterele coronariene. Procedurile au durat peste jumătate de an și sunt făcute publice doar acum, când există deja certitudinea că operațiile complexe se realizează la Arad, gratuit”, anunţă cei de la Consiliul Judeţean.

La Arad, nu la Timişoara

Până acum, arădenii care aveau nevoie de intervenţiile chirurgicale enumerate mai sus erau nevoiţi să îşi găsească un loc disponibil la spitalele din Timişoara, dacă doreau să beneficieze gratuit de serviciile medicale. De acum, însă, aceste operaţii vor putea fi realizate gratuit şi la Arad. „S-a muncit mult pentru asta. Am pregătit acest moment pentru spitalul arădean și pentru pacienții arădeni! Până acum, bolnavii de inimă aveau două variante: să plătească intervenția la Arad, în regim privat, sau să meargă la Timișoara, la Cluj sau la Szeged, unde îi costa alți bani. Faptul că oferim de astăzi acest serviciu medical gratuit, cu unul dintre cei mai buni specialiști din vestul țării și poate chiar din România, faptul că pe oameni nu îi costă nimic și se tratează la ei acasă, este cea mai mare bucurie pentru mine. Sigur că este importantă fiecare investiție, dar aici noi vom salva vieți și o facem fără niciun fel de efort financiar al pacientului. Eu asta înțeleg prin administrație eficientă, este ceea ce mi-am dorit dintotdeauna”, a spus Iustin Cionca, preşedintele Consiliului Judeţean Arad.

Investiţii mari

În ultimii ani de zile, indiferent că la conducerea CJA a fost Nicolae Ioţcu ori Iustin Cionca, instituţia a investit masiv în modernizarea sistemului de sănătate din judeţul Arad. Aparat RMN, computere tomograf, un spital nou (TBC), achiziţii de aparatură medicală în valoare de milioane de euro, investiţii uriaşe în modernizarea clădirii Spitalului Judeţean, toate au fost bifate de Consiliul Judeţean. Toate au culminat cu această nouă clinică de cardiologie intervenţională, o investiţie foarte importantă, ţinând cont de faptul că cele mai multe decese, în judeţul Arad, sunt provocate de afecţiunile cardiovasculare.