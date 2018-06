Opoziția a urecheat Guvernul

Preşedintele Consiliului Judeţean Arad, Iustin Cionca, a iniţiat o întâlnire la care au fost invitate toate partidele de dreapta din Arad, totul în ideea de a analiza şi a veni cu propuneri referitoare la comportamentul Guvernului faţă de judeţul nostru. La întâlnire au fost prezenţi membri ai PNL, ai UDMR, ai PNŢCD, ai Partidului Ecologist şi Asociaţiei România 100, dar au absentat membrii USR şi PMP, discuţiile având loc în sala Iuliu Maniu, din cadrul imobilului aflat pe Bulevardul Revoluţiei, la numărul 81.

„Cerem respectul pe care arădenii îl merită din partea Guvernului României. An de an, Guvernul trimite tot mai puţini bani spre judeţul nostru. De doi ani de zile, nu am mai primit fonduri pentru investiţii, iar acum salariile angajaţilor din sistemul social sunt în pericol, la fel ca şi hrana copiilor instituţionalizaţi. Poate că aş înţelege aceste lucruri dacă ar fi criză financiară, dacă nu ar exista bani, dar Aradul trimite fonduri importante la Centru. Vrem să ne întâlnim mai des şi să identificăm soluţii pentru binele arădenilor”, a spus Cionca. Referitor la absenţa celor de la USR şi PMP, acesta a spus că se va întâlni cu Florin Remeţan, liderul Mişcării Populare, dar că nu a primit niciun semnal din partea USR. „Vom continua să îi invităm”, a punctat Cionca. Acesta a fost completat de Sergiu Bîlcea, prezent şi el la întâlnire, care a spus că „dacă USR nu vrea să stea la discuţii referitoare la problemele Aradului, aceasta este decizia lor. Dar noi vom continua aceste întâlniri”.

Au luat cuvântul

După discursul lui Cionca, au luat cuvântul câte un reprezentant al partidelor aflate la această întâlnire. Petru Farago, deputat UDMR de Arad, a spus că „această iniţiativă este foarte bună şi trebuie să ne întâlnim periodic. Guvernul este dator ca, prin rectificări bugetare, să trimită bani spre administraţiile locale pentru realizarea investiţiilor. Voi milita pentru acest lucru şi în Parlament”. Nicolae Mladin, de la PNŢCD, a spus că „prin aceste întâlniri vrem să încercăm să rezolvăm problemele Aradului. Noi, cetăţenii Aradului, suntem contribuabili, dar nu ştim ce se întâmplă cu banii noştri”. Mai departe, a luat cuvântul şi Doru Orban, de la Partidul Ecologist: „avem experienţă, hai să o punem în practică prin această mişcare pe care am făcut-o acum, prin aceste întâlniri”. În sfârşit, ultimul care a vorbit a fost Marius Buftea, reprezentantul Asociaţiei România 100. „Mă bucur că există intenţia de cooperare între partidele politice şi societatea civilă”, a spus acesta.

În august

Potrivit anunţului făcut de Iustin Cionca, următoarea întâlnire a „dreptei” arădene reunite va avea loc la mijlocul lunii august. De acestă dată, se speră că USR va răspunde afirmativ invitaţiei lansate de Cionca.