Opriţa, un „car” de nervi! vs. „Caracter şi personalitate”

Sărea la fiecare pasă greşită a elevilor săi, la fiecare ratare, la fiecare decizie ce i se părea potrivnică a arbitrilor, de fiecare dată când considerea că jucătorii de la UTA trag de timp.

La final, nici nu a vorbit prea mult, spunând doar atât: „Noi ne-am dorit foarte mult victoria, dar, din păcate, nu s-a putut”.

În schimb, Laurenţiu Roşu a declarat: „E o victorie foarte importantă, mai ales că ne menţine în coasta celor de la Sepsi. Urmează două jocuri la fel de importante, complicate chiar, dar încercăm să le câştigăm, pentru a ne menţie acolo sus. Satu Mare şi Călăraşi sunt adversari puternici, dar ne dorim maxim de puncte. Cu Juventus a fost greu, e drept, am întâmpinat probleme în multe momente ale jocului, deoarece şi-au creat clare de gol, dar importante sunt punctele. Nu trebuie să uităm că am avut doi jucători suspendaţi, am avut probleme şi cu Stahl, care a acuzat crampe, din cauza stresului şi a fizicului care îl are, dar – în general sunt mulţumit – deoarece ne-am apropiat victoria. Un moment important a fost acela când a ieşit Băjenaru, omul lor numărul 1, un jucător dezechilibrant, care le făcea jocul la mijlocului terenului, cu execuţii bune, dar a fost un moment bun pentru noi. Şi aşa, însă, după aceea am ratat un penalty, dar echipa a arătat caracter şi personalitate, a reuşit să treacă peste momentele grele şi a egalat, după care a marcat şi golul doi. Am profitat de momentele bune din acest meci, cum nu am făcut-o în alte meciuri. Am avut dăruire, dar am intrat puţin timoraţi, am fost nemulţumit, le-am spus jucătorilor la pauză că şi dacă jucăm pe terenul liderului noi trebuie să demonstrăm că jucăm, că putem câştiga”.