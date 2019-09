Ora de istorie în aer liber: Cine a fost Ioan Mețianu?

Pășim pe ea adeseori, fiind în zona centrală a Aradului. Este cunoscută de noi toți, fiind printre cele mai circulate străzi ale orașului de pe malul Mureșului. Numele străzii este Mețianu. Cel după care a fost botezată strada, Ioan Mețianu, a fost aproape un sfert de veac episcop al Aradului (1875-1898), pentru ca mai apoi să fie ales Mitropolit al Ardealului ( 1898-1916), mutându-și reședința la Sibiu. Vă invităm așadar la ora de istorie predată în aer liber de profesorul Cristian Stoica, elevilor săi de la Școala Profesională Astra.

Un sprijinitor al învățământului și mare ctitor

Vrednicul episcop, ne spune profesorul Cristian Stoica, a construit din temelii actualul sediul al Arhiepiscopiei Aradului, anul acesta împlinindu-se 140 de ani de când au început lucrările pentru acest important edificiu al orașului. Mai mult, sub directa îndrumare a ierarhului, a văzut lumina tiparului revista ,,Biserica și Școala″ care va apărea neîntrerupt, la Arad, din 1877 până în 1948. A creat burse pentru formarea profesorilor, a mărit salariile acestora,a înfiinţat o tipografie și o librărie unde să se găsească manuale școlare la prețuri modeste. În circularele pe care le dădea, îndruma părinții să își trimită copiii la școală. Nu mai puțin de 430 de școli se aflau în cuprinsul eparhiei conduse de Mețianu de la Arad.

La mormântul lui Mețianu

„Pe crucea de marmură a înaltului ierarh, care își doarme somnul de veci în cimitirul Bisericii din Groapă de la Sibiu, titulatura de episcop al Aradului ne emoționează profund. La Sibiu, acesta înalță frumoasa Catedrală Mitropolitană, ridicată la scară redusă după planurile Catedralei Sfânta Sofia de la Constantinopol.

Alături de episcopul Mețianu își are mormântul un alt episcop al Aradului ajuns mitropolit al Ardealului: Miron Românul. Ne-am rugat pentru amândoi ierarhii care au condus Episcopia Aradului, am aprins lumânări și am ținut un moment de reculegere în memoria lor”, spune Stoica.