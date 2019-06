Orban cere Referendum pe Constituție

Ludovic Orban, președintele PNL, a susținut vineri, 28 iunie, o conferință de presă la Arad, în care a vorbit, în principal despre două teme naționale: Referendumul pe Constituție și situația instituțiilor de cultură.

Referendum și alegeri

„Pentru noi voința exprimată de cetățeni la referendumul din 26 mai este literă de lege și imediat am început să lucrăm la referendumul pentru modificarea Constituției care să transpună această dorință. Am intrat în linie dreaptă în procesul de revizuire. Am elaborat proiectul și l-am transmis partenerilor din Opoziție. Așteptăm să îl susțină. Obiectivul nostru este ca la începutul săptămânii să fie înaintat acest proiect. E esențial ca pentru toate partidele politice să devină o prioritate revizuirea Constituției, de aceea am cerut și partidelor de la Putere să renunțe la boicotul referendumului. Procedura trebuie să se deruleze astfel încât referendumul pentru revizuirea Constituției să se desfășoare într-un moment care să ofere cea mai bună șansă, moment pe care noi îl considerăm ca fiind alegerile prezidențiale, fie simultan cu primul tur de scrutin, fie simultan cu cel de al doilea tur”, a declarat Ludovic Orban.

Cultura, subfinanțată

Cel de al doilea subiect abordat de Orban la Arad a fost cel al finanțărilor instituțiilor de cultură. „Atentatul pe care îl pregătește Guvernul PSD-ALDE împotriva culturii românești e fără precedent. Dezastrul bugetar pe care l-am anticipat se vede din ce în ce mai evident în incapacitatea Guvernului de a face față cheltuielilor nesăbuite pe care le-a declanșat. Cum încearcă să rezolve această criză bugetară? Lovind cultura românească, punând în pericol funcționarea instituțiilor culturale din România, instituții culturale a căror importanță e fundamentală pentru români. Sunt puse în pericol teatrele, filarmonicile, muzeele. Probabil incultura celor care au fost puși de PSD îi determină ca primul domeniu pe care să îl pună în pericol, datorită crizei create, să fie domeniul culturii. E de neacceptat și reprezintă un atentat la cultura națională. Somăm Guvernul României să găsească resursele financiare pentru a asigura finanțarea instituțiilor de cultură”, a mai declarat Orban.

Mesaj pentru Falcă

În final, Orban a ținut să îl felicite pe Gheorghe Falcă pentru mandatul de europarlamentar câștigat și a mărturisit: „Încerc un regret pentru că domnul primar Gheorghe Falcă pleacă de la Primărie după 15 ani de performanță. Domnul Falcă e familiarizat cu politica europeană, fiind de 9 ani membru în Comitetul Regiunilor la nivel european. Acum va reprezenta nu doar interesele arădenilor, ci a tuturor românilor”.