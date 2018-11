Orban: „Guvernul pregătește cea mai mare escrocherie”

Ludovic Orban, președintele PNL, a venit vineri la Arad, aflat fiind într-un turneu pe la organizațiile din nord-vestul și centrul țării. Orban a vorbit a ținut să facă declarații extrem de dure cu privire la înființarea Fondului Suveran de Investiții.

„Guvernul a adoptat o Ordonanță de Urgență care pregătește cea mai mare escrocherie post-revoluționară, așa-zisul Fond Suveran de Dezvoltare și Investiții. Au încercat să adopte o lege, am atacat-o la Curtea Constituțională, a fost declarată neconstituțională. Dar ei persistă în acest demers ticălos de jefuire a celor mai importante și profitabile companii de stat în încercarea de a atinge câteva obiective. Acest Fond Suveran de Investiții înseamnă că toate companiile de stat profitabile vor fi puse sub controlul politic al unui om numit de Dragnea, cel mai probabil ministrul finanțelor sau dacă nu, Darius Vâlcov, care este, după părerea mea, mintea diabolică din spatele acestui Fond Suveran de Investiții. Deci, punerea tuturor companiilor sub control politic. Vor să facă rost de bani, gajând creditele sau emisiile de titluri făcute de acest fond, cu acțiunile companiilor de stat cele mai profitabile. Cu banii astfel obținuți vor să facă tot felul de investiții, fără niciun control public a acestor bani, fără să respecte procedura de achiziții publice, fără să fie niște investiții generate de un interes public sau de reglementări europene cum e masterplanul pe transport. De asemenea se urmărește trecerea în proprietatea privată și preluarea ostilă a pachetelor majoritare de la câteva companii de stat. Administratorii acestui fond se vor împrumuta punând ca garanție acțiunile companiei, dacă banii astfel obținuți sunt investiți și nu aduc venituri și nu pot fi înapoiați celor care au creditat acest Fond Suveran de Investiții, creditorii se vor îndrepta asupra companiilor de stat. Prin acest mecanism, companiile de stat vor ieși din proprietatea statului și vor intra în domeniul privat. De asemenea, Fondul Suveran de Investiții nu are obligația de a respecta licitațiile publice. PNL se opune categoric acestei diabolice planificări a jefuirii companiilor de stat. PSD-ul sistematic ia toate profiturile companiilor de stat la bugetul de stat și le determină să își piardă competivitatea și capacitățile de investiții”, a declarat, la Arad, Ludovic Orban.