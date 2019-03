Ordin de protecție emis la Șeitin. Femeie amenințată cu moartea

Bărbatul se afla sub influența alcoolului când, în cadrul unor discuții purtate în contradictoriu, a amenințat-o cu moartea pe soția lui. „În urma unei sesizări, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu pe o perioadă de cinci zile împotriva soțului reclamantei, un bărbat de 39 de ani din Șeitin, care, fiind sub influența alcoolului, în cadrul unor discuții contradictorii a amenințat-o cu moartea. De asemenea, bărbatul a fost evacuat din locuința comună. Se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare”, au precizat reprezentanții IPJ Arad.