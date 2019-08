Ordine de protecția emise pe numele a doi soți bătăuși

Astfel, polițiștii Secției 7 Rurală Lipova au fost sesizați de către o femeie din Ghioroc despre faptul că soțul ei, în vârstă de 39 de ani, ar fi lovit-o și împins-o, iar aceasta a căzut și s-a lovit cu capul de podea. Femeia a mai spus că soțul ei se afla sub influența băuturilor alcoolice când a agresat-o. Potrivit Poliției „în urma evaluării situației, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu pe o perioadă de cinci zile, fiind efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie și amenințare”. La Zădăreni, polițiștii au fost sesizați de către o femeie din Zimandu Nou, că soțul ei, în vârstă de 42 de ani, în timp ce se afla sub influența alcoolului, ar fi lovit-o cu pumnii și picioarele în zona feței și picioarelor. Și în acest caz a fost emis un ordin de protecție provizoriu, efectuându-se, de asemenea, și cercetări pentru infracțiunea de violență în familie.