Ordine de protecție pentru amenințări și bătăi, în județul Arad

Polițiștii arădeni au emis, la sfârșitul săptămânii trecute, trei ordine de protecție provizorii în comuna Vladimirescu și în satele Cuvin și Vânători. La Vladimirescu, oamenii legii au emis un ordin de protecție provizoriu, pe o perioadă de 5 zile, pe numele unui bărbat de 45 de ani, din aceeași comună, care și-a agresat fosta concubină, lovind-o cu un obiect contondent în zona capului, în plină stradă. Bărbatul are interdicție de a se apropia la mai puțin de 50 de metri de victimă și de a comunica cu aceasta sub orice formă. La Cuvin, o arădeancă în vârstă de 37 de ani a reclamat că fostul ei concubin, un bărbat de 42 de ani, ar fi pătruns prin folosirea de chei potrivite în locuința acesteia și ar fi amenințat-o cu moartea. De asemenea, în urma agresării, femeia ar fi căzut și și-ar fi rupt mâna. În satul Vânători, un bărbat în vârstă de 44 de ani, fiind sub influența băuturilor alcoolice, și-a lovit soția cu pumnul în zona feței, iar pe fiul lor minor cu un obiect din lemn. Polițiștii au dispus evacuarea bărbatului din locuința comună, fiind emis un ordin de protecție provizoriu pe o perioadă de 5 zile. Bărbații sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de violență în famile, cel de-al doilea bărbat fiind cercetat de polițiștii Biroului de Ordine Publică și pentru violare de domiciliu.