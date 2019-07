Ordinele de protecţie, înjumătăţite în Arad

ARAD. În luna aprilie a acestui an, Tribunalul Arad, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Arad şi Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad au semnat un protocol prin care se încearcă reducerea numărului de cazuri de violenţe în familie. Instituţiile şi-au propus, în fapt, emiterea unor ordine de protecţie împotriva soţilor violenţi, emise în primă fază de către poliţişti, ordine care, ulterior, să fie confirmate şi de judecătoriilor arondate Tribunalului Arad. Din data de 15 aprilie, de când a fost semnat acest protocol, şi până în data de 28 iunie, pe mesele judecătorilor instanţelor arădene au ajuns nu mai puţin de 55 de cereri pentru emiterea unor ordine de protecţie. Dintre acestea, însă, mai puţin de jumătate au fost confirmate de către judecătoriile din judeţul Arad, respectiv 26 de cereri. În unele cazuri, magistraţii au decis că nu se impune o astfel de măsură, în alte cazuri chiar victimele violenţelor au decis să renunţe la judecată.

Cele mai multe solicitări pentru emiterea ordinelor de protecţie au fost depuse la Judecătoria Arad, respectiv 33 de cereri. 11 dintre ele au fost formulate de către victimele violenţelor, în timp ce 22 au fost formulate de către procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad. „Din cele 11 cereri formulate de către victime, un număr de opt cereri au fost admise, două cauze au fost respinse şi o cauză se află pe rol, în curs de soluţionare. Din cele 22 de cereri formulate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad, au fost admise zece cereri, în opt cauze instanţa a luat act de renunţare la judecată şi patru cauze se află pe rol în curs de soluţionare”, anunţă reprezentanţii Tribunalului Arad.

Mai departe, trei dintre judecătoriile din judeţ, respectiv cele din Chişineu Criş, Gurahonţ şi Lipova, au judecat fiecare câte şase cereri de emitere a ordinelor de protecţie. La Criş, din cele şase solicitări, una a fost depusă de către victimă, în timp ce celelalte cinci de către procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Chişineu Criş. Toate cererile depuse de procurori au fost respinse, în timp ce solicitarea depusă de victimă a fost admisă. La Gurahonţ, toate cele şase cereri au fost depuse de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Gurahonţ. Patru dintre ele au fost admise, fiind eliberate ordine de protecţie, în timp ce în două cazuri victimele au renunţat la judecată.

La Judecătoria Lipova au fost înregistrate tot şase cereri de emitere a ordinelor de protecţie, două fiind depuse de către victime şi patru de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Lipova. „Din cele două cereri formulate de către victime, o cerere a fost respinsă, iar în cealaltă cauză instanţa a luat act de renunţarea la judecată. Din cele patru cereri formulate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Lipova, trei cereri au fost admise, iar într-o cauză instanţa a luat act de renunţarea la judecată”, ne informează reprezentanţii Tribunalului Arad.

În sfârşit, la Judecătoria Ineu au fost înregistrate cele mai puţine cereri de emitere a ordinelor de protecţie, patru la număr, două dintre ele fiind depuse de către victime, iar celelalte două de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Ineu. În cazul cererilor depuse de către victime, acestea au fost respinse de judecători, iar în cazul celor depuse de către procurori, instanţa a luat act de renunţarea la judecată.

După o crimă

Instituţiile prezentate mai sus au decis să încheie protocolul prin care se doreşte limitarea cazurilor de violenţă în familie după ce, în cartierul Vlaicu, a fost comisă o crimă oribilă, în luna februarie a acestui an. Un fost şi-a omorât soţia, după ce a înjunghiat-o de 25 de ori. Ulterior, s-a aruncat de la etajul 9 al clădirii în care locuia femeia. Toate aceste acte de cruzime s-au petrecut sub ochii fiului celor doi, care are 10 ani.