Orlando Bloom va citi povești pentru copii

Actorul britanic Orlando Bloom, protagonist al francizelor cinematografice “The Lord Of The Rings” şi “Pirates of the Caribbean”, şi-a trecut numele pe lista celebrităţilor care au acceptat să citească poveşti pentru copii într-o emisiune TV.



Astfel, starul britanic va urma exemplul altor celebrităţi care au citit poveşti pentru copii în acea emisiune, “Bedtime Stories”, seara, înainte de culcare, precum Tom Hardy, Elton John şi Dolly Parton. “În timpul călătoriilor mele în calitate de ambasador al bunăvoinţei pentru UNICEF, m-am întâlnit cu copii din lumea întreagă şi am asistat în mod direct la felul în care poveştile citite în prezenţa adulţilor şi copiilor contribuie la cimentarea legăturilor dintre ei”, a declarat actorul britanic. Sursa: Agerpres