OSCAR Downstream angajează:

Candidatul ideal

– persoana dimamica, capabila sa lucreze in ture;

– minim 10 clase;

Descrierea jobului

Responsabilitati:

– Efectueaza zilnic masuratorile rezervoarelor in care sunt depozitate produse petroliere.

– Verifica in rampa auto, incarcarea fiecarui compartiment al autocisternelor.

– Mentine sub observatie operatiunile de descarcare cazane CF; incarcare autocisterne;

– Verifica daca sunt realizate corect traseele de conducte pentru realizarea fiecarui tip de operatie indicat de catre gestionar ;

– Preleveaza probe de produs din rezervoare;

– Preleveaza probe din autocisterne in vederea stabilirii densitatii si temperaturii produsului.

Beneficii:

– salariu motivant;

– tichete de masa;

– asigurare transport la locul de munca;

Descrierea companiei

Oscar Downstream, cea mai mare companie petrolieră independentă pe piata distribuţiei de motorină din România cauta manipulanti produse petroliere pentru depozitele de la Arad-Zadareni si Fundulea Calarasi.

iustin.stanca@oscars.ro