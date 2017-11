Ovidiu Răchită, pe urmele anchetatorilor

Ovidiu Răchită și Florin Moldovan au arătat cu degetul în repetate rânduri înspre unii dintre anchetatorii care au fost implicați într-un fel sau altul în dosarul care s-a soldat cu condamnarea lor. Au trimis scrisori către redacțiile ziarelor și a site-urilor online de știri susținându-și nevinovăția și promovând unele nume din rândul anchetatorilor care s-au ocupat de dosarul Trifa. Aflat în penitenciar unde execută o pedeapsă cu închisoarea de 20 de ani în dosarul Trifa, Ovidiu Răchită pare decis să continue să-și dovedească nevinovăția. Dosarul în care este condamnat pentru moartea lui Train Trifa a fost acceptat de judecătorii CEDO, iar următorul pas făcut de Răchită a fost înaintarea de plângeri penale pe numele anchetatorilor care au dus dosarul Trifa la instanță. O astfel de plângere a fost făcută de Răchită și înaintată Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎÎCJ) – Secția de urmărire penală și criminalistică împotriva fostului polițist Ilie Chifan. Doar că instituția a decis să nu dea curs plângerii penale înaintată de Ovidiu Răchită.

Soluționare la Arad

Acesta a formulat plângere împotriva soluției PÎCCJ, acesta ajungând la Înalta Curte de Casație și Justiție, care însă și-a declinat competența și a trimis cauza Tribunalului Arad. „Trimite cauza având ca obiect plângerea formulată de petentul Răchită Ovidiu împotriva ordonanţei nr. 93/P/2015 din 6 aprilie 2017 emisă de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de urmărire penală şi criminalistică spre competentă soluţionare la Tribunalul Arad. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Definitivă”, se arată în încheierea instanței supreme. Așadar, Tribunalul Arad va soluționa plângerea lui Răchită depusă împotriva soluției PÎCCJ de neurmărire/netrimitere în judecată în ceea ce-l privește pe Ilie Chifan, termenul în această cauză fiind stabilit pentru 16 noiembrie.

Scrisoarea lui Moldovan

În 4 martie 2010, Florin Moldovan, condamnat alături de Ovidiu Răchită în dosarul morții lui Traian Trifa, a trimis o scrisoare redacțiilor ziarelor locale în care scria că „absolut nimic nu ne leagă de decesul lui Traian Trifa, în afară de acele declaraţii care sunt combătute cu dovezi. Testul ADN a ieşit neconcludent, nici un martor şi nici un prieten de-a lui Traian Trifa nu declară că ne-ar fi văzut pe ştrand în acea noapte sau că ar fi ştiut de vreo ceartă cu noi. Fiecare club din acel ştrand are camere de filmat, ori dacă eram pe ştrand în acea seară, sigur ne vedea careva. Coincidenţă, după cinci ani, apare un martor care m-a văzut. Ciudat, acest martor nu este un oarecare care m-a văzut cică, este tocmai un membru al clanului <<Împăratul>>. Cum se face că toate declaraţiile sunt ale unor infractori cu câte 15-20 de capete de acuzare şi niciuna ale unui om de rând? Vă spun eu de ce. În disperarea lor să ne facă rău pentru că am depus plângere împotriva lor, împreună cu Chifan, au început să construiască acest caz. Când şi-a dat seama că Şuteu Adrian era arestat în penitenciar când au spus că se afla pe ştrand era prea târziu, porumbelul îi scăpase din gură. La fel ca şi cu mobilul crimei, Patricia. Au declarat că ea se afla pe ştrand în seara respectivă, însă ulterior Patricia a adus dovezi că ea se afla în Italia şi nicidecum pe ştrand. Tot acest rechizitoriu a fost făcut pe vorbele lui Fizidean, Dragoman, Uţu şi alţi membri ai clanului lor ca răzbunare a plângerii depuse împotriva lor. Aceşti membri ai clanului <<Împăratul>> împreună cu comisarul Chifan s-au folosit de necazul familiei Trifa pentru a inventa acest scenariu”.

Condamnările

Ovidiu Răchită și Florin Moldovan au fost condamnați la sfârșitul anului 2012 – de către Curtea de Apel Alba – la 20, respectiv 18 ani de închisoare, după ce inițial, Tribunalul Sibiu l-a achitat pe Moldovan și l-a condamnat pe Răchită la 15 ani de închisoare. Sentința Curții de Apel Alba a fost atacată la instanța supremă care a menținut însă sentința.