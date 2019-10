(P) România normală înseamnă continuarea luptei anti-corupție

Klaus Iohannis și-a lansat programul pentru alegerile prezidențiale, intitulat ”Împreună pentru România normală”. Potrivit documentului, în primul mandat la Cotroceni, Klaus Iohannis a pus fundația României normale, ducând o bătălie cu PSD pentru apărarea statului de drept. ”Am mers la ședinţe de guvern, am atacat la Curtea Constituţională, am sesizat Comisia de la Veneţia și Avocatul Poporului, am reîntors legi la Parlament spre reexaminare, am explicat public cât de toxice și de nocive sunt modificările iniţiate de PSD, am convocat, pe 26 mai 2019, un referendum naţional pe tema justiţiei. Bilanţul tuturor acestor acţiuni: amnistia și graţierea – priorităţile zero ale PSD – nu au fost legiferate, OUG 13 nu este în vigoare, codurile penale favorabile infractorilor – obsesia de ani de zile a PSD – nu au fost adoptate”, explică președintele Klaus Iohannis.

În al doilea mandat, Klaus Iohannis își propune să continue pe bazele puse deja în primul mandat. Unul dintre obiectivele președintelui Iohannis este reconstruirea încrederii în instituțiile publice. Un amplu proces de audit al instituţiilor din sfera administraţiei publice este indispensabil pentru reconstrucţia credibilităţii și modernizarea instituţiilor publice. Corpul de audit, o structură interdisciplinară autonomă, formată din specialiști independenți, va coordona întreg procesul de audit, cât și evaluarea politicilor publice. ”Există foarte mulţi profesioniști în sistemul de stat și ei sunt cei care merită promovaţi, astfel încât să avem un corp public de elită, care să asigure buna funcţionare a marilor servicii publice”, este angajamentul președintelui Iohannis.

Simplificarea legislației

Un alt capitol al programului de guvernare îl reprezintă Justiția. ”Fără compromisuri privind independenţa justiţiei și domnia legii”, este angajamentul șefului statului. Lupta împotriva corupţiei trebuie să continue. Susținem independența justiției, promovăm profesionalismul, corectitudinea și integritatea funcției publice, se afirmă în programul președintelui Klaus Iohannis. Revizuirea legilor din domeniul justiţiei este obligatorie pentru a se elimina intervenţiile nocive din ultimii trei ani. Aceste acte normative trebuie să fie puse în acord cu avizele Comisiei de la Veneţia, ale Consiliilor Consultative ale Judecătorilor și Procurorilor Europeni, precum și cu rapoartele Comisiei Europene și GRECO.

Pentru ca actul de justiţie să fie unul de calitate, profesioniștii direct implicaţi trebuie să beneficieze de toate condiţiile necesare, de la infrastructura instanţelor și parchetelor, a poliţiei judiciare, până la aspecte care ţin de claritatea și de predictibilitatea legislaţiei.

Actuala legislaţie a României trebuie supusă unui amplu proces de revizuire sub aspectul calităţii sale, în vederea simplificării și creării unui cadru legislativ predictibil pentru cetăţeni, mediul privat, instituţii, inclusiv pentru decidenţii politici. Calitatea legii, accesibilitatea, precizia și claritatea sa sunt grav afectate atunci când primează cantitatea, cu aproape 14.000 de legi, ordonanţe simple sau de urgenţă ale Guvernului care au fost adoptate din anii ‘90 până în prezent, fără a aduce în discuţie cele peste 32.000 de hotărâri de Guvern sau alte acte de reglementare secundară sau terţiară, cu legi greoaie, care afectează principii fundamentale ale statului de drept.

