Pacoste infecţioasă peste Arad

Centrul Naţional de Statistică şi Informatică în Sănătate Publică a făcut publică situaţia bolilor infecţioase şi parazitare din fiecare judeţ. Dincolo de cele 153 de cazuri de angină cu streptococi, 1.279 de cazuri de boli diareice acute, 38 de cazuri de erizipel, 459 de cazuri de varicelă şi 10 de scarlatină, am remarcat şi câteva date mai puţin obişnuite pentru Arad.

Caz mortal de tetanos

De pildă, unul din cele patru cazuri de tetanos înregistrate la nivel naţional în primele nouă luni ale anului 2018, este din Arad. Este vorba de un bărbat în vârstă de 76 de ani care, din nefericire, a şi decedat. Deşi avea domiciliul în oraş, omul locuia la ţară, iar cu cinci zile înainte de a ajunge la spital se înţepase într-un cui. Nu şi-a făcut rapid vaccinul antitetanos, iar acest lucru i-a fost fatal.

Ne oferă mai multe detalii dr. Mihaela Cîtu, medic epidemiolog în cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Arad: „Am fost informaţi în legătură cu acest caz de către medicii de la Spitalul Judeţean, când pacientul era deja internat în stare gravă, pe Secţia ATI. Avea insuficienţă cronică respiratorie acutizată, cu suspiciune de tetanos pe baza simptomatologiei – contracturi musculare, tulburări de deglutiţie şi de masticaţie. La indicaţia medicului infecţionist, pacientului i-au fost recoltate probe de sânge care au fost trimise la Institutul Cantacuzino pentru determinarea anticorpilor antitetanici. Rezultatul a confirmat că pacientul nu era protejat, nu avea anticorpii necesari. Neavând anticorpi, pacientul a făcut boala. Iar în lipsa unei imunizări rapide, boala e fatală.”

Atenţie la hepatită!

Dacă îmbolnăvirea cu tetanos este extrem de rară, despre cazurile de hepatită virală putem spune că sunt cel puţin neobişnuite pentru judeţul Arad. De ani de zile nu am mai avut îmbolnăviri cu hepatită. Totuşi, în perioada ianuarie-septembrie 2018 au fost raportate câteva zeci! Dacă în aceeaşi perioadă a anului trecut nu am avut nici unul, în statisticile din acest an se evidenţiază 42 de cazuri de hepatită.

„În vara acestui an, am avut două focare de hepatită la Ţipar şi la Pâncota. În acest context, atrag atenţia asupra respectării măsurilor de igienă. Hepatita este «boala mâinilor murdare». Se transmite în special pe cale indirectă fecal-orală, prin nerespectarea condiţiilor de igienă. E foarte important să se respecte măsurile de igienă personală: să te speli pe mâini de fiecare dată când te duci la baie şi după ce vii de la baie, înainte să mănânci, să speli legumele şi fructele, să bei doar apă despre care ştii că este testată” – recomandă dr. Mihaela Cîtu.

Zero cazuri de rujeolă

Dincolo de aceste situaţii nefericite, raportul Centrului Naţional de Statistică şi Informatică în Sănătate Publică ne oferă şi un motiv de bucurie: în primele nouă luni ale acestui an, în judeţul Arad nu a fost raportat niciun caz de rujeolă. Iar acesta e mare lucru, dat fiind că în perioada similară a anului trecut în evidenţele medicilor arădeni se aflau nu mai puţin de 527 de îmbolnăviri cu rujeolă.

Cum a fost posibilă eradicarea bolii? Rolul cel mai important l-au avut campaniile pro-vaccinare derulate de Ministerul Sănătăţii, prin Direcţia de Sănătate Publică Arad. „Cu sprijinul medicilor de familie, asistenţilor medicali şi mediatorilor sanitari, am mers aproape în fiecare sat din judeţ şi am mediatizat campania şi am informat populaţia şi am încercat să recuperăm un număr cât mai mare de restanţieri. Dat fiind că în judeţul Bihor au reapărut cazuri de rujeolă, noi am demarat acum din nou o campanie «din uşă în uşă» şi am luat în vizor localităţile care se află la limită cu judeţul Bihor, dar şi localităţile unde acoperirea vaccinală nu este foarte mare” – precizează dr. Mihaela Cîtu.

Potrivit DSP Arad, acoperirea vaccinală „măsurată” în februarie 2018 pe cohorta de copii născuţi în iulie 2016, a fost de 86,18% în mediul urban şi 85,04% în mediul rural.