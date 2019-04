Păcurar: „Greșeli mari, de liga a cincea”

„Au avut o șansă unii dintre ei, alții vor mai avea și altădată. Spre nemulțumirea mea, golurile le-am făcut cadou, în urma unor greșeli individuale foarte mari, chiar dacă nu a fost luna cadourilor… Am început foarte bine meciul, am avut două ocazii bune în prima parte, la 0-0, dar, pe parcurs, adversarii ne-au presat și ne-au condus la greșelile mari, de liga a cincea, din care am luat golurile. Nu vreau să comentez decât jocul colectiv al echipei, dar greșelile individuale influențează deseori această prestație colectivă. Așa s-a scris istoria meciului, nu prea mai e nimic de spus”.