Păcurar, la momentul „spovedaniei”

A sosit și ziua în care unul din tehnicienii de la UTA, mai precis, Cristian Păcurar, a declarat ce obiective personale a avut la cârma echipei, după ce Ionuț Popa s-a îmbolnăvit. El a vorbit în procente despre cât a făcut, sau nu a făcut de când a preluat frâiele echipei.

Nu a format un schelet

De la bun început, Păcurar a dorit să aducă câteva mulțumiri.

„Vreau, în primul rând, să le mulțumesc tuturor celor care au fost alături de mine în toată această perioadă, una destul de dificilă și complicată, în același timp. Vreau să-mi cer și scuze dacă nu am fost la sau peste așteptările unora dintre suporteri. E limpede faptul că nici eu nu sunt mulțumit de rezultate. Au fost câteva obiective ale mele, dar nu am reușit – de exemplu – în privința rezultatelor, să ajung decât la un procent de 30-40 % din ceea ce mi-am propus. Mai mult decât atât, îmi doream să formez un schelet de echipă pentru următorul antrenor. Știam că va fi altcineva, după ce s-a îmbolnăvit domnul Ionuț Popa, dar nu știam cine. Din păcate, doar în proporție de 20-30% am reușit acest lucru. În schimb, sunt la un procent de 70-80% din ceea ce mi-am propus în privința promovării juniorilor la prima echipă. Aici, sunt mulțumit că pot oferi noului antrenor jucători de calitate. El va decide, însă, cine merită și cine nu să joace pentru UTA în noul campionat” – a declarat Cristi Păcurar.