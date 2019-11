Palatul Cultural, împărţit în 13 apartamente

„Având în vedere faptul că în momentul de faţă Palatul Cultural este utilizat de două instituţii diferite – Muzeul Judeţean Arad şi Filarmonica de Stat Arad –, este necesară reglementarea situaţiei juridice a acestuia” – explică primarul Călin Bibarţ în referatul de admitere ataşat proiectului de hotărâre „cu privire la apartamentarea imobilului – Palatul Cultural – situat în Municipiul Arad, Piaţa George Enescu nr. 1 înscris în CF nr. 352896 Arad”. Proiectul a fost aprobat în unanimitate de consilierii locali municipali în şedinţa ordinară din luna octombrie.

Potrivit documentaţiei cadastrale întocmite de SC Datcad SRL şi aprobate de aleşi, Palatul Cultural a fost împărţit în 13 apartamente, din care 5 sunt folosite de Filarmonica de Stat şi 8, de Muzeul Judeţean. 7 apartamente se află la demisol, 3 sunt la parter şi alte 3, la etaj.

Demisol

Din cele 7 apartamente de la demisol, 3 sunt folosite de Filarmonică, 4, de Muzeu. Apartamentul nr.1 e compus din 3 birouri, arhivă, 3 holuri, coridor şi grup sanitar, are o suprafaţă utilă de 107,56 mp şi e utilizat de Filarmonica de Stat. Apartamentul nr.2 e format din 5 birouri, bibliotecă, coridor, are o suprafaţă utilă de 169,86 mp şi e folosit de Muzeul Judeţean. Apartamentul nr.3 e compus din 3 birouri, 4 săli expoziţie, hol, depozit, coridor, grup sanitar, are o suprafaţă utilă de 523,48 mp şi e utilizat de Muzeu. Apartamentul nr.4 e format din 3 birouri, 5 depozite, hol, 3 coridoare, grup sanitar, are o suprafaţă utilă de 566,24 mp şi e folosit de Muzeu. Apartamentul nr.5 e compus din 3 birouri, depozit, coridor, are o suprafaţă utilă de 182,77 mp şi e utilizat de Muzeu. Apartamentul nr.6 e format din 2 depozite, are o suprafaţă utilă de 162,8 mp şi e utilizat de Filarmonică. Apartamentul nr.7 e compus din lift, 5 coridoare, 3 grupuri sanitare, 3 holuri, 5 subsol tehnic, 2 birouri, vestiar, depozit, grup PSI, tablou electric, centrală termică, are o suprafaţă utilă de 518,97 mp şi e utilizat de Filarmonică.

Parter

Deşi la parter Muzeul foloseşte două apartamente iar Filarmonica doar unul, cea mai mare parte a suprafeţei de pe acest nivel aparţine, totuşi, Filarmonicii. E vorba de apartamentul nr.8, compus din 5 birouri, 7 grupuri sanitare, 8 holuri, 5 coridoare, sala mică de concerte, 6 scări acces, lift, 2 holuri cu garderobă, 2 loje, sala repetiţii, cabină dirijor, cabină solist, platforma mobilă, scenă orchestră, sala mare de concerte, hol principal, terasă acces, casă de bilete, balcon. Toate acestea au o suprafaţă utilă de 1724,12 mp.

Apartamentul nr.9 e format din grup sanitar, coridor, hol şi 4 săli expoziţii (473,79 mp), iar apartamentul nr.10, compus din 7 birouri, hol, 2 coridoare şi grup sanitar (172,4 mp), ambele fiind folosite de Muzeul Judeţean.

Etaj

Apartamentul nr.11 e compus din 6 săli de expoziţii, birou şi coridor, are o suprafaţă utilă de 439,56 mp şi e utilizat de Muzeu. Apartamentul nr.12 e format din 4 săli de expoziţii, depozit şi hol, are o suprafaţă utilă de 586,1 mp şi e folosit, de asemenea de Muzeu. Apartamentul nr.13, compus din 2 coridoare, 2 loje, 3 balcoane, 7 holuri, 2 grupuri sanitare, lift, birou, 6 scări acces (cu o suprafaţă utilă de 632,42 mp) e utilizat de Filarmonică.

Toate apartamentele sunt proprietatea publică a Municipiului Arad.

Construit în 1913

În momentul de faţă, Palatul Cultural este compus din teren în suprafaţă de 3.910 metri pătraţi şi un corp de clădire regim de înălţime D+P+1E construit în anul 1913, a căruia suprafaţă construită la sol este de 2.986 de metri pătraţi, în timp ce suprafaţa desfăşurată este de 8.195 de metri pătraţi.