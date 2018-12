Palestinieni cu documente greceşti false, depistaţi la frontieră

Cei doi călătoreau ca pasageri într-un autocar înmatriculat în România. La controlul de frontieră, palestinienii au prezentat două documente de identitate având însemnele autorităţilor din Grecia. „Cu ocazia verificărilor specifice, poliţiştii de frontieră au constatat că documentele prezentate nu îndeplinesc condiţiile de formă şi fond ale unora autentice, acesta fiind false, motiv pentru care bărbaţii au fost conduşi la sediul instituției pentru cercetări. În urma verificărilor efectuate, polițiștii de frontieră au stabilit că persoanele în cauză sunt doi cetățeni palestinieni A.S. şi A.T., în vârstă de 26, respectiv 25 de ani, aceştia fiind solicitanţi de azil în România. Poliţiştii de frontieră au luat măsura întreruperii călătoriei persoanelor în cauză, efectuând cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de tentativă de trecere ilegală a frontierei de stat şi fals privind identitatea, urmând ca, la finalizarea cercetărilor, să fie dispuse măsurile legale care se impun”, au precizat reprezentanții Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Arad.